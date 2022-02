José Mourinho dirige su primera temporada en la Roma. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANGELO CARCONI

El entrenador de la Roma, José Mourinho, 'cargó' este sábado contra el VAR después de que anularan el gol de la victoria a los suyos en el minuto 90 ante Genoa en la Serie A (0-0). Declaró que, ahora con el videoarbitraje, "el fútbol es otro deporte".



Nicolò Zaniolo, mediapunta de la Roma, deshizo la igualadad en el marcador con un zurdazo raso desde la frontal del área en el Estadio Olímpico, pero el árbitro anuló el tanto -VAR mediante- por un supuesto pisotón previo de Tammy Abraham sobre el mexicano Johan Vásquez.



"Si el árbitro ha decidido bien, nuestro juego, el juego que se convirtió en el juego del pueblo hace muchos años, el juego que enamoró al mundo, ha cambiado. El fútbol es otro deporte", aseguró Mourinho a DAZN nada más terminar el encuentro.

La Roma no pudo ganarle al Genoa por decisión del VAR

El VAR le anuló este gol al italiano Nicolò Zaniolo. | Fuente: Fubo Sports

Asimismo, comentó "si eso es falta, el partido no es lo mismo. Hay que cambiarle el nombre al fútbol", añadió visiblemente molesto.



El propio Zaniolo, autor del gol anulado, fue expulsado por las protestas al árbitro fruto de la impotencia tras la invalidación del tanto que suponía mantenerse en la lucha por la quinta plaza, que da un boleto a la Europa League.



José Mourinho, que tenía la oportunidad de igualar el récord de 62 victorias del italiano Antonio Conte en 100 partidos de haber salido victorioso del choque ante un Genoa en puestos de descenso, afirmó que no es la primera vez que un error arbitral condiciona al equipo que dirige.



"Si el árbitro se equivocó, y tuvo que validar el gol, será el primero en no estar contento con el error y para nosotros, en la Roma, habrá sido un 'deja-vù', porque esta temporada ya ha pasado muchas veces", afirmó.



El técnico, que vive ahora su segunda época en la Serie A, manifestó que "a ojos del poder, la Roma es pequeña" y, cuando fue preguntado por ese poder, el setubalense dio por finalizada la entrevista con una frase enigmática: "Terminemos aquí, porque José Mourinho, que llegó aquí hace siete meses, tiene otro perfil cuando abre la boca", finalizó. (EFE)

