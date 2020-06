Mario Balotelli marcó 5 goles con Brescia en la Serie A 2019-20 | Fuente: AFP

Mario Balotelli, delantero italiano del Brescia en abierta polémica con su club desde hace varias semanas, se defendió de las críticas sobre su compromiso con el equipo y animó a quienes dudan de él a que acudan al centro deportivo para verle trabajar.

"Ya basta con las preguntas sobre si entreno o no. Yo me entreno, siempre he venido a ejercitarme, ya basta preguntarme si me entreno. Si quieren saber si voy a entrenar, vengan aquí, tengo doble sesión, por la mañana y por la tarde, hasta el domingo. Vengan, así lo verán", afirmó Balotelli a través de un video de Instagram.

El centrodelantero italiano publicó además un vídeo en el que se ve su camiseta blanca de entrenamiento manchada de tierra, para defenderse de las polémicas sobre su falta de profesionalidad a la hora de ejercitarse junto al resto de sus compañeros.

Mario Balotelli lleva ya varias semanas en polémica con su club, después de que saltara unas sesiones de entrenamiento aludiendo a un problema gástrico, si bien su club lamenta no haber sido avisado previamente.

El último viernes, ‘La Gazzetta dello Sport’ informó además de que el futbolista envió al Brescia una petición oficial para que se le pague completamente el sueldo de marzo, período en el que el jugador siguió entrenando en casa a las órdenes del club pese a que la competición estuviera parada a causa del coronavirus.

Brescia, que fichó a Balotelli al inicio de la temporada 2019-20, está muy fastidiado con la actitud del delantero italiano y llegó a pedir en los últimos días una rescisión unilateral de su contrato, que finaliza el 30 de junio próximo.