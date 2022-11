Europa League 2022-23: ¿cuándo y dónde ver el sorteo de octavos de final? | Fuente: UEFA

Sorteo de Europa League de play-offs EN VIVO: sigue la transmisión EN DIRECTO de la ceremonia este lunes 7 de noviembre en la ciudad de Nyon, en Suiza.

El sorteo de los play-offs de la Europa League esta programado para que empiece a las 07:00 a.m. hora peruana. Será transmitido a toda Sudamérica por la señal de ESPN, STAR+ y también en la señal de UEFA TV. RPP.pe te llevará todos los detalles e incidencias del evento.





El segundo torneo de clubes de mayor relevancia en Europa inicia con su etapa eliminatoria. Si bien ya existen clasificados a octavos de final, será el turno de definir los cruces que protagonizarán los ocho clubes que quedaron en segundo lugar durante la etapa de grupos, frente a los cuadros que fueron terceros en la Champions.

En esta etapa aparece el Manchester United, que por diferencia de goles quedó detrás de la Real Sociedad. Como los ‘Red Devils’ también figuran el Mónaco, el PSV o la Roma de José Mourinho. La lista de posibles rivales tiene eliminados sorpresas desde la Champions League, siendo ellos Barcelona o Juventus.

Para el sorteo se tomará en cuenta la medida que un club no podrá enfrentar a otro que sea de su mismo país, así, el Manchester United de Cristiano Ronaldo no tiene restricciones y podría encontrarse con el Barcelona. Juventus y Roma no pueden encontrarse, como el caso de los neerlandeses PSV y Ajax.

Estos son los equipos que se enfrentarán en los play-offs de la Europa League | Fuente: Europa League

Europa League: horarios del sorteo de los play-offs

Perú: 07:00 a.m.

México: 08:00 a.m.

Colombia: 07:00 a.m.

Ecuador: 07:00 a.m.

Chile: 09:00 a.m.

Bolivia: 08:00 a.m.

Venezuela: 08:00 a.m.

Argentina: 09:00 a.m.

Uruguay: 09:00 a.m.

Brasil: 09:00 a.m.

España: 1:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 04:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 07:00 a.m.

¿Cómo quedaron los bombos para los playoffs?

Bombo 1 (cabezas de serie): Manchester United (ING), Midtjylland (DIN), Mónaco (FRA), Nantes (FRA), PSV Eindhoven (NED), Rennes (FRA), Roma (ITA) y Unión Berlín (ALE).

Bombo 2: Ajax (NED), Barcelona (ESP), Juventus (ITA), Bayer Leverkusen (ALE), Salzburgo (AUS), Sevilla (ESP), Shakhtar Donetsk (UCR) y Sporting Club (POR).





Equipos clasificados a octavos de final: Arsenal (ING), Real Betis (ESP), Fenerbahçe (TUR), Ferencváros (HUN), Feyenoord (NED), Friburgo (ALE), Real Sociedad (ESP) y Unión SG (BEL).

Cristiano Ronaldo registra dos goles con Manchester United en la Europa League | Fuente: ESPN

¿Pueden los equipos de un mismo país enfrentarse en los play-offs de la Europa League?

Ningún equipo puede enfrentarse a otro equipo de la misma asociación nacional.

Europa League: ¿cuándo se jugarán los partidos de los play-offs?

Los partidos de ida de los play-offs se jugarán el día 16 de febrero, mientras que los de vuelta se disputarán el 23 de febrero.

Los ganadores de las rondas de los play-offs se unirán a los equipos ya clasificados para octavos de final, cuyo sorteo se realizará el viernes 24 de febrero.

La final de la Europa League 2022/23 tendrá lugar el 31 de mayo de 2023 en el Puskás Arena de Budapest, recinto que tiene capacidad para 65 mil espectadores.





