El partido de ida entre Huracán y Boston River terminó igualado sin goles

Huracán buscará el pase a la tercera fase de la Copa Libertadores este miércoles ante el Boston River, un equipo que ya le puso las cosas difíciles el pasado 22 de febrero, cuando sellaron un empate por 0-0 en el encuentro de ida en Montevideo.



Para este partido de vuelta, el club porteño contará con una gran baza a su favor: el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, un "fortín" en donde el combinado dirigido por Diego Dabove ha sumado tres victorias, 9 goles a favor y 3 en contra en lo que va de año.



Consciente de la importancia del choque ante el equipo uruguayo, Dabove dispuso un once completamente alternativo el pasado domingo en su visita al campo de Colón como parte de la quinta jornada de la Liga argentina, en la que el "Globo" no pasó del empate (1-1).



Con todo, Huracán se mantiene fuerte en el torneo doméstico, situándose como quinto clasificado de la Liga argentina con once puntos por detrás de Defensa y Justicia, Lanús, Talleres y San Lorenzo (12 puntos cada uno).

En este contexto, el director técnico de Huracán volverá a alinear a sus mejores jugadores este miércoles, como el centrocampista Santiago Hezze o el delantero Matías Cóccaro, que salieron desde el banquillo ante Colón.



Por su parte, el equipo uruguayo acude al encuentro en el "Palacio" con malas sensaciones, luego de caer derrotado el pasado domingo por 3-2 ante Deportivo Maldonado, en lo que supuso su tercer partido consecutivo sin conocer el triunfo.



El arranque del club montevideano en la competición doméstica no podía ser más preocupante: tras cuatro jornadas disputadas, Boston River aparece como 13° clasificado de la Liga uruguaya, tras concretar una victoria y tres derrotas.



Ambos equipos, Huracán y Boston River, se verán las caras este miércoles a las 19.00 (22.00 GMT) con la necesidad de ganar a toda costa, algo que requerirá de más puntería por parte de los dos conjuntos, que se mostraron imprecisos de cara a puerta en el partido de ida.



El ganador de esta eliminatoria se medirá a Sporting Cristal, que venció a Nacional de Paraguay.