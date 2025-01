No va más: Steven Gerrard dejó ser técnico del Al Ettifaq de la liga saudí

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se terminó su ciclo en Arabia Saudita. Steven Gerrard, leyenda del Liverpool, dejó de ser técnico del Al Ettifaq.

A través de un comunicado, el entrenador inglés explicó los motivos por los cuales salió del club y agradeció a los fanáticos por el buen trato durante su instancia en el país asiático.

"El fútbol es impredecible y algunas veces las cosas no salen cómo queremos. Sin embargo, me voy con un gran respeto por el club y por el país. Estoy seguro de que el trabajo que hemos hecho traerá éxitos en el futuro y le deseo lo mejor al equipo", indicó Gerrard en un inicio.

"Desde el primer día me sentí bienvenido y he disfrutado de la oportunidad de trabajar en un nuevo país con una cultura diferente. En general, he aprendido mucho y ha sido una experiencia positiva en lo personal y para mi familia también", complementó.

El exfutbolista llegó al fútbol saudí en julio de 2023 y firmó una extensión de su contrato en enero de 2024 hasta 2027. Sin embargo, con el Al Ettifaq a cinco puntos de la zona de descenso y con solo cinco victorias en 17 encuentros, Gerrard deja el club de mutuo acuerdo.

Steven Gerrard y su carrera como técnico

Al Ettifaq ha sido el tercer club que ha dirigido Steven Gerrard en su carrera, quien antes entrenó en el Rangers, con quienes ganó una liga escocesa, y en el Aston Villa, al que tenía en descenso hasta que le sustituyó Unai Emery.



Como futbolista del Liverpool, Gerrard ganó una Liga de Campeones, una Copa de la UEFA, una Supercopa europea, amén de numerosos títulos en Inglaterra.

