Alexia Putellas tiene 29 años y juega en Barcelona desde 2012-13.

Lo hizo otra vez. Alexia Putellas, campeona de la Liga F (Primera División), Supercopa y Copa de la Reyna 2022 con el FC Barcelona, además de ganadora del Balón de Oro el mismo año, fue elegida ganadora del Premio The Best por segunda temporada consecutiva.

La volante de 29 años ya había alzado el trofeo el año antepasado y ahora repitió el plato tras excelentes resultados con el club blaugrana desde agosto de 2021, fecha que se toma en cuenta para la votación.

Pese a que una lesión en el ligamento cruzado de la pierna izquierda la obligó a someterse a una operación que no le permite entrar a una cancha desde mediados de año pasado, lo hecho previamente por la atacante fue suficiente para quedarse nuevamente con el Premio The Best de fútbol femenino.

"Gracias a todas esas personas que tienen un sueño. Con esto, espero que quede visto y reflejado que, si lo tienes y lo sueñas muy muy fuerte, lo trabajas, trabajas el camino, lo puedes conseguir y, lo más importante, (puedes) disfrutar el camino”, dijo Alexia Putellas, tras superar a Alex Morgan (EE.UU / San Diego Wave) y Beth Mead (Inglaterra / Arsenal).

¿Quiénes fueron las finalistas?

Alexia Putellas. Volante del Barcelona. Fue la ganadora de la edición pasada de The Best. Clave en el camino rumbo a la final de la UEFA Women's Champions League en la última temporada. Además, terminó como goleadora del mencionado torneo con 11 tantos. En todas las competiciones, hizo 34 goles.

Volante del Barcelona. Fue la ganadora de la edición pasada de The Best. Clave en el camino rumbo a la final de la UEFA Women's Champions League en la última temporada. Además, terminó como goleadora del mencionado torneo con 11 tantos. En todas las competiciones, hizo 34 goles. Beth Mead. Delantera del Arsenal. Ganó la Bota de Oro de la UEFA EURO Femenina 2022 y el premio a la Jugadora del Torneo. En la temporada 2021/22 tuvo una gran temporada individual, pues marcó 11 goles en 23 partidos de la Superliga Femenina. Con la selección inglesa, alcanzó su partido número 50 en noviembre, ante Japón. Actualmente, se recupera de una lesion de cara al Mundial 2023, que será en julio.

Delantera del Arsenal. Ganó la Bota de Oro de la UEFA EURO Femenina 2022 y el premio a la Jugadora del Torneo. En la temporada 2021/22 tuvo una gran temporada individual, pues marcó 11 goles en 23 partidos de la Superliga Femenina. Con la selección inglesa, alcanzó su partido número 50 en noviembre, ante Japón. Actualmente, se recupera de una lesion de cara al Mundial 2023, que será en julio. Alex Morgan. Delantera del San Diego Wave. Fue la goleadora de la Liga Nacional de Fútbol Femenino con la camiseta del San Diego Wave, con 15 goles en 17 partidos. A nivel de selección, hizo el gol de la victoria de Estados Unidos ante Canadá, en la final del Campeonato Mundial de la CONCACAF 2022. En dicho torneo, fue goleadora y la mejor jugadora. Alcanzó su partido 200 ante Alemania, en noviembre. En los Premios The Best 2019, quedó segunda.

Además de las tres finalistas mencionadas, las nominadas inicialmente fueron Aitana Bonmati (España), Debinha (Brasil), Jessie Fleming (Canadá), Ada Hegerberg (Noruega), Sam Kerr (Australia), Vivianne Miedema (Países Bajos), Lena Oberdorf (Alemania), Alexandra Popp (Alemania), Wendie Renard (Francia), Keira Walsh (Inglaterra) y Leah Williamson (Inglaterra).

¿Quiénes votan en The Best?

Los capitanes de las 211 selecciones FIFA.

Los entrenadores de las 211 selecciones FIFA.

Un periodista que representa a cada selección FIFA.

Aficionados, mediante la página de la FIFA.

► Cada uno de los cuatro grupos mencionados representó el 25% del total, por lo que todos tuvieron el mismo valor.

► Cada persona debió realizar tres votos: el primero sumaba cinco puntos; el segundo, tres; y, el tercero, uno.