En medio del debate por ver que jugador se llevará el ansiado Balón de Oro de este año, quedó confirmada la sexta edición de los premios The Best, galardón que entrega la FIFA anualmente y se viene realizando desde el 2016. El ente rector del fútbol mundial anunció este martes que la ceremonia se desarrollará el lunes 17 de enero en Zurich, Suiza.

El evento se llevará a cabo de manera virtual debido a las medidas sanitarias por la Covid-19. Mientras que el proceso de votación comenzará este lunes 22 noviembre y finalizará el viernes 10 de diciembre, donde participan capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales de todo el mundo, asimismo con un grupo selecto de 300 miembros de prensa.

Los premios distinguen al mejor de cada categoría, independientemente de la competición o la nacionalidad del ganador o ganadora, por los logros alcanzados durante la temporada 2020/21, además, incluye los Torneos Olímpicos de Fútbol disputados en Tokio y la ceremonia contemplará reconocimientos especiales a las actuaciones más sobresalientes.



Más allá de estos cuatro grandes premios principales, también habrá un 'The Best' al mejor portero y a la mejor portera, el premio al 'Fair Play', el premio Puskás al mejor gol del año y el premio a la afición, además de desvelarse los 'FIFA FIFPRO World 11' al mejor once del año tanto en fútbol masculino como femenino.





Las categorías del The Best FIFA 2021

A la mejor jugadora.

Al mejor jugador.

Al mejor entrenador de fútbol femenino.

Al mejor entrenador.

A la mejor portera.

Al mejor portero.

Premio FIFPRO World 11 Femeninp.

Premio FIFPRO World 11 Masculino.

Premio Fair Play.

Premio Puskás al mejor gol del año.

A la mejor afición.

