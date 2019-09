Jurgen Klopp ganó la última edición de la Champions League con el Liverpool. | Fuente: FIFA

Jürgen Klopp no estaba seguro en ponerse terno a pocas horas de la ceremonia de los premios The Best y terminó vistiéndose de esa manera en una de las noches más gloriosas de su carrera. En ella, el estratega alemán terminó siendo elegido como el ganador del premio al mejor entrenador, superando al español Pep Guardiola y al argentino Mauricio Pochettino.

Por primera vez en los premios The Best, tres estrategas de la Premier League eran nominados a este galardón. Sin embargo, Jürgen Klopp era el favorito a llevárselo desde un inicio después de la excelente campaña en la liga y la obtención del título tanto de la Champions League como de la Supercopa de Europa.

Además de Jürgen Klopp, otros dos elementos del Liverpool estuvieron presentes en la ceremonia a los premios The Best: el brasileño Alisson Becker a su nominación como mejor arquero y el holandés Virgil Van Dijk a mejor jugador. Los dos últimos forman parte, también, de la oncena ideal del año.

Anteriormente, con el Borussia Dortmund, Jürgen Klopp quedó cerca de ganar este premio pero ahora finalmente lo pudo hacer con Liverpool. Y ante el buen inicio de temporada de su equipo, es probable que vuelva a ser nominado el próximo año.