Solo uno será el ganador. Este lunes 27 de febrero, en París, FIFA entregará el premio The Best al mejor jugador del año 2022, que finalizó a nivel futbolístico con el título de Argentina en el Mundial de Qatar.

Para esta oportunidad hay dos franceses y un argentino como finalistas al esperado The Best, distinción del máximo ente del fútbol mundial al separarse de la revista France Football en 2016: Karim Benzema, Kylian Mbappé y Lionel Messi. Los tres cracks que brillan en el fútbol europeo tienen galardones con los cuáles soñar.

Habrá también las premiaciones, en el FIFA The Best, para el mejor entrenador, portero, jugadora y más. Sin embargo, el premio al mejor futbolista es el que se lleva todo la atención. ¿Qué argumentos tienen cada uno de los nominados para verse como ganador? Hay que tener en cuenta que los votantes consideran el nivel de los nominados desde el 8 de agosto de 2021 hasta el 18 de diciembre de 2022.

Karim Benzema, un goleador que siempre aparece y busca el The Best

El popular 'Gato', en el año 2022, brilló con la camiseta del Real Madrid. Fueron 33 los tantos del internacional con la Selección de Francia tanto con su país como con Carlo Ancelotti.

Las anotaciones del galo fueron clave para ganar LaLiga, Mundial de Clubes y Supercopa Europea, pero más aún en el sueño del club en llevarse su Décimocuarta Champions League, objetivo que lograron a final de temporada. Las eliminatorias a partir de octavos de final en la Copa de Europa colocaron al exOlympique Lyon como el mejor en su momento, incluso ganando el Balón de Oro por primera vez.

Triplete al PSG en el Bernabéu en octavos, cuatro goles al Chelsea en cuartos de final y tres tantos al Manchester City en 'semis' hizo que Benzema sea más que determinante en la 'Orejona' que logró el Madrid.

La nota agria para el delantero fue salir del seleccionado francés a solo días de participar en el Mundial de Qatar; una lesión lo relegó de la Copa del Mundo. ¿Con él en la final, Francia se hubiese llevado el certamen ante Argentina?

Kylian Mbappé, la manija de Francia en el Mundial

En Francia, 'Donatello' recuperó el título de campeón de primera división, aunque el sueño de la Champions League -por el que renovó en el PSG y desechó al Madrid- sigue en deuda. Sus 56 celebraciones a nivel de clubes y selecciones lo colocaron como el máximo artillero de 2022, pero fue en el último Mundial en donde el también exfutbolista del Mónaco se 'desató' por completo.

Desde la fase de grupos hasta la final, Mbappé hizo lo que quiso. Ocho goles anotó en Qatar para llevar a su conjunto a la finalísima contra la Argentina de Lionel Messi. En aquel partido, en en Lusail Stadium, mostró su valía, capacidad goleadora y rapidez para zafar la marca de rivales con tres golazos a Emiliano 'El Dibu' Martínez'.

En el papel, ese triplete hubiese servido para llevarse el trofeo, pero no alcanzó porque la albiceleste anotó en cuatro ocasiones. ¿Le alcanzará para el The Best?

Lionel Messi a nivel superlativo en el mejor escenario, ¿será el The Best?

El 2022 de 'Leo' (35 goles), antes de la Copa del Mundo, era aceptable. Con la decepción de caer en octavos de final de la Champions League frente al Madrid, el delantero afrontó el que pudo ser su último Mundial con la albiceleste.

Y llegó una dura caída ante Arabia Saudita en la primera jornada de la fase de grupos, una que puso en seria duda el papel de la Selección de Argentina de Lionel Scaloni. No obstante, el exBarcelona se puso el equipo al hombro, brilló como en sus mejores épocas y se dieron sus goles ante México, Australia, Países Bajos, y Croacia (sumados al de Arabia en la fecha 1).

En la final, su doblete a Francia hizo que muchos ya no recuerden el triplete de Mbappé a Argentina. Un 'Leo' con el trofeo de la Copa del Mundo es lo que todos los argentinos tienen aún en la memoria... del segundo nadie se acuerda.

¿Puede ser Messi el favorito a ganar el The Best por encima de Kylian y Benzema? Sí. ¿Que el Mundial pesa más? Quizás. Pero los tres tienen con qué desvelarse y soñar con el premio en manos.

