Marcelo Bielsa buscará ganar el sexto título de su carrera con el Leeds United. | Fuente: Sky Sports

Las ilusiones de parte del Leeds United para poder campeonar en la Segunda División Inglesa sufrieron un duro golpe con su última derrota en condición de local por 1-0 a manos del Sheffield United. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, después de ese resultado, descendió a la tercera ubicación del Football Championship y ese lugar no le da un ascenso directo a la Premier League.

La molestia de Marcelo Bielsa era evidente. Había dejado pasar un partido importante en casa y ante un rival directo, que en estos momentos se posiciona en el segundo casillero del certamen con 74 unidades. Ese malestar que tenía el estratega argentino la reflejó en una entrevista postpartido con la cadena Sky Sports, donde vivió un momento tenso con el periodista que le hacía las interrogantes.

En un momento del diálogo, el periodista le preguntó a Marcelo Bielsa por qué el Leeds United no se había llevado el triunfo pese a merecerlo. Como respuesta, el técnico de 63 años le consulta al periodista si es que él cree que merecieron sumar los tres puntos. El hombre que hacía las preguntas no supo que responder y rápidamente pasó a efectuarle otra interrogante, pero que el argentino no quiso contestar por no haber recibido una respuesta por lo que le había dicho momentos atrás.

Al fin y al cabo, el periodista tuvo que ponerle fin a la entrevista y sustentó que no había podido responder a su interrogante por falta de tiempo. Marcelo Bielsa manifestó que no le creía pero, aún así, le dio la mano y fue directo al vestuario del Leeds United.