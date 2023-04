Inter de Milan vs. Juventus EN VIVO: fecha, hora y canal del partidazo por la semifinal vuelta de la Copa Italia | Fuente: @juventusfc | Fotógrafo: @juventusfc

Inter de Milan vs. Juventus EN VIVO: se enfrentan este miércoles 26 de abril en el Stadio Giuseppe Meazza de la ciudad de Milan. El partido corresponde a la vuelta de la semifinal de la Copa Italia y se disputará a las 2:00 p. m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN 2 y STAR+ en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Inter de Milan viene teniendo una temporada irregular. De los últimos diez encuentros; entre Serie A, Copa Italia y Champions League, solo ha ganado dos (ante Benfica por Liga de Campeones y ante Empoli por el Calcio). A pesar de estos resultados, sigue en carrera en estos torneos: jugará la semifinal del torneo más importante de Europa ante el Milan y disputará la semifinal de la Copa local ante la Juventus.

Ante la Vecchia Signora, Simone Inzaghi presentará su formación típica. Onana estaría en el arco. La defensa estaría compuesta por Darmian, Acerbi y Bastoni. Dumfries y Dimarco harían las bandas, mientras que Barella, Calhanoglu y Mkhitaryan cubrirían el medio campo. En ataque, el único fijo es Lautaro Martínez, quien estaría acompañado por Lukaku o Dzeko.

Juventus pasa una situación parecida. Semifinalista de Europa League y Copa Italia, buscará ganar ambos torneo para aplacar los escándalos en el que ha estado envuelto. Primero, la quita de 15 puntos por irregularidades en el traspaso de jugadores; y segundo, la sanción a 171 aficionados con la prohibición de acceso a eventos deportivos después de que fueran identificados como los autores de cánticos racistas contra Romelu Lukaku, han puesto a los dirigidos de Massimiliano Allegri en jaque. Pero, la situación se percibe aún peor. El técnico italiano confirmó que su máxima figura, Dusan Vlahovic, se lesionó en el último entrenamiento y no jugará ante Inter de Milan. “Dusan sufrió un esguince y difícilmente estará en el partido. Si no se recupera bien, juega Milik. Chiesa y Kostic están bien, mientras que Kean estará fuera otros diez días. Di María es extraordinario y puede marcar la diferencia incluso en media hora como lo demostró ante el Napoli. Mañana decidiré si apostar o no por el tridente", indicó el técnico.

Successo in rimonta per i Nerazzurri contro la Juventus. Vi ricordate questa sfida di Coppa Italia?#ForzaInter #InterJuventus — Inter (@Inter) April 25, 2023

Inter de Milan vs. Juventus: posibles alineaciones

Inter de Milan: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martínez y Correa.

Juventus: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria y Vlahovic.

Inter de Milan vs Juventus: horarios en el mundo

Perú : 2:00 p. m.



: 2:00 p. m. Italia: 9:00 p. m.

Colombia: 2:00 p. m.

Ecuador: 2:00 p. m.

México: 1:00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

Chile: 4:00 p. m.

Argentina: 4:00 p. m.



Brasil: 4:00 p. m.

Uruguay: 4:00 p. m.

«Vogliamo la Finale». Parola 🎙 di Mister Allegri#InterJuve — JuventusFC (@juventusfc) April 25, 2023

¿Dónde ver por TV el Inter de Milan vs. Juventus?

El partido será transmitido en toda Sudamérica por la señal de ESPN 2 y en streaming vía STAR+. Todos los detalles del encuentro los encontrará en la página web de RPP.pe.