Uruguay vs. Brasil EN VIVO | Hoy miércoles 22 de enero desde las 8:30 p.m. (hora peruana, 10:30 p.m. en Uruguay y Brasil), la 'Celeste' se enfrentará a la 'Canarinha'. No te pierdas este emocionante encuentro por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Fecha y hora del Uruguay vs. Brasil

Miércoles 22 de enero a las 8:30 p.m. (hora peruana, 10:30 p.m. en Uruguay y Brasil).

Lugar

Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

Uruguay vs. Brasil: transmisión minuto a minuto