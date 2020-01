Uruguay vs. Paraguay por el grupo B del Preolímpico | Fuente: Paraguay

Uruguay vs. Paraguay EN VIVO | Hoy, domingo 19 de enero desde las 20:00 horas en Uruguay y Paraguay (6:00 p.m. hora peruana), el cuadro charrúa se enfrenta a los guaraníes. No te pierdas este emocionante encuentro del grupo B del Preolímpico Sub 23. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



48' | ¡GOOOOOOOL de Diego Rossi! Uruguay vence 1-0 a Paraguay en la segunda parte del partido por el Preolímpico Sub 23.

Paraguay vs. Uruguay: alineaciones confirmadas

Paraguay: Miguel Martínez; Rodi Ferreira, Saúl Salcedo, Jorge Morel, Santiago Arzamendia, MAthias Villasanti, Cristhian Paredes, Cristian Núñez, Jesús Medina, Erik López, Hugo Fernández. DT. Ernesto Marcucci.

Uruguay: Ignacio de Arruabarrena; José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araujo, Facundo Waller, Nicolás Acevedo, Carlos Benavidez, Joaquín Pisquerez, Diego Rossi, Juan Ignacio Ramírez. DT. Gustavo Ferreyra.