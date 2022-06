Erling Haaland, en la próxima temporada, jugará en Manchester City. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANDREJ CUKIC

No para de hacer goles. Una hora con Erling Haaland alentó la puesta en escena de Noruega que sumó su primera victoria en la segunda categoría de la UEFA Nations League, la Liga B. Batió en Belgrado a Serbia que recurrió al atacante del Real Madrid, Luka Jovic, en la segunda parte.



Erling Haaland, flamante delantero del Manchester City, apareció en el minuto 27 para aprovechar un pase desde la derecha de Marcus Pedersen y fusilar al meta del Torino Vanja Milikovic Savic. Fue el 1-0 para la Selección de Noruega y el marcador no se iba a mover más.



No hizo mucho más Haaland, exjugador del Borussia Dortmund, que fue sustituido en el 67' por Morten Thorsby. Ya estaba en el campo el ariete de la Real Sociedad Alexander Sorloth que fue suplente al principio, pero que saltó al campo en el intervalo en el lugar de Joshua King.

Erling Haaland está con la mecha prendida en Noruega

El gol de Erling Haaland para el triunfo de Noruega. | Fuente: SporTV

La aportación de Luka Jovic, que ocupó el lugar del jugador del Sevilla, Nemanja Gudelj en el intermedio, no fue solución alguna para el combinado de Dragan Stojkovic, que sufrió su primera derrota del torneo.



Noruega ganó por 0-1 y se sitúa con tres puntos, pero en el Grupo 4 por detrás de Suecia que anotó dos tantos en el Stozice Liubliana ante Eslovenia con Jan Oblak bajo palos.



Previo al partido de Erling Haaland, el cuadro sueco -que tuvo al jugador de la Real Sociedad como punta en su ataque- acabó con la buena racha de su rival que llevaba cuatro partidos sin perder.



El penalti transformado por el delantero del Leipzig Emil Forsberg en el tramo final de la primera parte y el gol del centrocampista del Tottenham Dejan Kulusevski a dos del final redondearon la victoria visitante que estrenó con buen pie su debut en la Liga B, a donde descendió en la pasada edición.



Fue una buena noticia para el equipo de Janne Andersson que inicia el torneo después de varias frustraciones. Especialmente su ausencia del Mundial.

