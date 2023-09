Jude Bellingham es de otro planeta: le dio la victoria al Real Madrid en remontada [VIDEO]

Real Madrid pagó 103 millones de euros al Borussia Dortmund por Jude Bellingham y el volante inglés, semana a semana, destaca con la camisete merengue.

Jude Bellingham, mediocampista de 20 años de edad, fue titular este sábado en el Real Madrid ante Getafe por la cuarta jornada de la liga española 2023-24 y fue el encargado de darle la victoria una vez más a su conjunto. A los minutos finales, el británico hizo festejar a todos los hinchas merengues.

A los 90'+5, Lucas Vázquez remató y el portero David Soria dio un rebote. Es así que Bellingham apareció con un toque de zurda para definir en primera y con ello brindarle el triunfo a la 'Casa Blanca' en el renovado Santiago Bernabéu.

Jude Bellingham y su quinto gol en Real Madrid

El español Brahim Díaz, atacante del conjunto blanco, destacó a su compañero de equipo y remarcó que es “un fuera de serie”.

"Desde el primer momento tuvimos una conexión buena fuera del campo. Nos llevamos bastante bien fuera y dentro del campo. Conectamos en cada instante que tenemos la pelota. Es un crack, un fuera de serie", destacó.

Hay que tener en cuenta que Jude Bellingham tiene cinco goles en cuatro partido en LaLiga. Es el goleador en lo que va del campeonato español de primera división.

Además, el exjugador del AC Milan analizó cómo se sintió en un partido en el que jugó 34 minutos tras disputar solo uno en los tres anteriores.

"Me he sentido muy bien. Aprovecho cada minuto, cada posibilidad, para tener minutos y estoy muy contento de ayudar al equipo. Este grupo es increíble, me han tratado increíble y se ve que los jugadores son de otro nivel", finalizó.

