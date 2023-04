Manchester City ha ganado en la Premier League en 4 ocasones en los últimos 5 años. | Fuente: AFP

Pura calidad. Kevin De Bruyne apareció en el duelo del Manchester City vs Arsenal y anotó un golazo para darle ventaja a los 'Citizens' en este decisivo duelo por el liderato de la Premier League. El volante definió desde fuera del área con un disparo que no tuvo mucha potencia, pero su colocación fue excelente, pues Ramsdale no pudo atajarlo a pesar que adivinó el remate.

La jugada inició con un saque de meta que Erling Haaland controló y de inmediato se lo pasó a Kevin De Bruyne. El mediocampista del Manchester City controló el balón, supero en velocidad a sus rivales y cuando se hizo un espacio sacó un preciso remate que se coló al costado del palo izquierdo de la portería del Arsenal.

Manchester City y Arsenal son los principales candidatos al título de la Premier League en esta temporada. Faltan cinco fechas para que este torneo acabe y si los 'Gunners' pierden los dirigidos por Pep Guardiola se pondrían a solo dos puntos del primer lugar.

Kevin De Bruyne lleva 7 goles con Manchester City en esta temporada.

Manchester City vs. Arsenal: alineaciones confirmadas por la Premier League

Manchester City: Ederson Moraes; Kyle Walker, Rúben Días, Manuel Akanji; John Stones, Rodrigo Hernández; Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Jack Grealish; Erling Haaland.

Arsenal: Aaron Ramsdale; Ben White, Rob Holding, Gabriel Magalhaes, Oleksandr Zinchenko; Martin Odegaard, Thomas Partey, Granit Xhaka; Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli.





