Rony | Fuente: AFP

El último sábado Palmeiras igualó por 1-1 ante Fluminense por el Brasileirao y, por parte del 'verdao', la anotación de Rony se hizo viral y es, para muchos, una gran opción para ser considerado el gol del año.

El gol del delantero brasilero llegó en el minuto 8 del encuentro luego de un pase de Dudu que le quedó larga y de espaldas al arco. Rony decidió hacer una gran 'chalaca' desde fuera del área y terminó clavando la pelota en el ángulo de su segundo palo.

El gol fue tan sorpresivo que el arquero rival no se inmutó y no pudo hacer nada poder evitar este tanto. Sin embargo, Palmeiras no pudo mantener la ventaja en el marcador en el primer tiempo y apareció Manoel Mesías en el minuto 38 para poder sentenciar el empate final.

Palmeiras en semifinales de la Copa Libertadores:

En tanto a la competencia internacional, Palmeiras es uno de los candidatos a llevarse la Copa Libertadores que lo haría tricampeón consecutivo de este certamen. El partido de ida por la llave de semifinales será ante Atlético Paranaense este martes 30 de agosto a partir de las 7:30 pm (hora peruana), mientras que el partido de vuelta será el martes 6 de setiembre a las 7:30 pm (hora peruana),