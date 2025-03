Magia pura: Vinicius Junior eludió a dos rivales y anotó un golazo en triunfo de Real Madrid [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid ganó 2-1 a Rayo Vallecano por la fecha 27 de LaLiga EA Sports. Este resultado lo coloca con igual puntaje con Barcelona (57), pero se posiciona en el segundo lugar por diferencia de goles.

Kylian Mbppé anotó un soberbio tanto, pero Vinicius no se quedó atras al demostrar su mejor repertorio con una fantástica individual: Florian Lejeune no pudo arrebatarle el balón, mientras que Andrei Rațiu no pudo bloquear su remate.

El remate de Vinicius fue directo al arco de Augusto Batalla, que increpó a sus compañeros por no impedir el décimo gol del goleador de la Selección de Brasil en LaLiga.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Así fue el golazo de Kylian Mbappé con Real Madrid. | Fuente: DSports

Real Madrid vs Rayo Vallecano: así arrancaron en duelo de LaLiga

Real Madrid: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Raúl Asencio, David Alaba, Fran Garcia; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Luka Modric; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius Junior.

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Lejeune, Aridane, Luis Espino, Andrei Ratiu; Pedro Díaz, Pathé Ciss, Embarba, Josep Chavarría; Gumbau y Álvaro García.