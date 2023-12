En un partidazo, Manchester City y Tottenham empataron 3-3 por la Premier League [VIDEO]

Cuando parecía que un grave error de Yves Bissouma, impreciso y superado por la magnitud del duelo durante todo el partido, dejaría sin premio a Tottenham, un cabezazo de Dejan Kulusevski confirmó el momento de irregularidad del Manchester City en su tercer empate consecutivo en la Premier League.



Los elogios de Pep Guardiola a Angelos Postecoglou quedaron justificados en el duelo disputado este domingo en el Etihad Stadium. Tottenham se sobrepuso para cortar su mala racha, levantándose cuando otros —en su misma posición— lo daban por perdido.



Sin embargo, City no anda bien. Fue una noche de frustración —por ejemplo— para Erling Haaland, quien falló lo imperdonable y acabó disfrazándose de asistente en el tanto que sabía a triunfo a nueve minutos del final.



Y en eso se han convertido los últimos encuentros del equipo de Pep Guardiola, que ha perdido solidez defensiva para convertirse en vulnerable. Sufriendo en acciones básicas por su separación de líneas, pero capacitado para darlo vuelta a un ritmo que pocos equipos pueden igualar. Lo volvió a hacer ante el tempranero gol al contragolpe de Son Heung-min. Doku no cerró la velocidad de Son, a quien no le tembló el pulso ante Ederson. Sin embargo, el surcoreano pasaba en tres minutos de la alegría a la incredulidad, cuando mandaba dentro de su portería un intento de despeje a la falta lateral de Julián Álvarez.



El tanto le dio impulso al City. En sus mejores momentos del partido, encerró a su rival, pero también lo perdonó. Con menos incidencia de la habitual, Doku por la izquierda y con un Haaland desconocido, el equipo había perdonado más de la cuenta.



Así, Manchester se inició una guerra contra sí mismo que incrementó la ansiedad cuando Doku echó el freno, puso pausa para ver el pase entre líneas y Julián inventó un regalo de gol a Foden. En las botas de Haaland estuvo lo que bien pudo ser la sentencia. La cruceta había negado el tanto a Doku y Davies, bajo palos, evitó el de Erling.



Pero hasta en los momentos de mayor sufrimiento, el Tottenham mostró colmillo cuando tuvo el balón. Directo y letal. Con el liderazgo de Brennan Johnson que volvió loca a la zaga local. Ruben Dias había evitado el gol y Bryan Gil dudó tras encontrar un error en salida impropio del City. Los repitió en más de una ocasión Bissouma, salvado de inicio por el disparo de Haaland a la grada confirmando que tiene días malos.

Son pone el 1-0 para Tottenham. | Fuente: @SC_ESPN

Son pone el 1-1 para Manchester City de un autogol. | Fuente: @SC_ESPN

Foden pone el 2-1 para Manchester City. | Fuente: @SC_ESPN

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Segundo tiempo a puro poder

En la segunda mitad, al Manchester City le faltó gasolina. Con Doku fuera, tocado, y Foden cambiado, Tottenham empezó a avisar con un golazo de Lo Celso que no pudo contener Ederson.

El conjunto londinense pudo ampliar el marcador, pero un disparo del argentino fue desviado por Grealish. Minutos después, Bissouma cometió un error en salida que permitió a Haaland desquitarse con una asistencia a Grealish, poniendo así el 3-2.



Restaban nueve minutos y Tottenham podía lamentar el desenlace o sus bajas, pero se lanzó a por un resultado más justo. Lo encontró en el tiempo añadido con el centro de Johnson desde la izquierda y el coraje de Kulusevski para dejar en evidencia a Ruben Dias.

Con este resultado, Manchester City se encuentra en el tercer lugar con 30 unidades, tres menos que el líder Arsenal. Tottenham, en cambio, se mantiene en la quinta ubicación con 27 puntos.

Lo Celso pone el 2-2 para Tottenham. | Fuente: @SC_ESPN

Grealish pone el 3-2 para Manchester City. | Fuente: @SC_ESPN