Victoria y clasificación a semifinales, pero no terminó siendo una jornada completamente satisfactoria. Cristiano Ronaldo jugó en el triunfo de Al Nassr sobre Abha, que le significó el pase de su equipo a las ‘semis’ de la Copa de Arabia Saudita, pero el delantero no pudo convertir goles.

El técnico Rudi García contó con Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, en el once inicial. No tardó Al Nassr en encontrar la ventaja a favor, pues antes del primer minuto ya tenía el resultado a favor. A los 21’ aumentó la diferencia y el panorama a favor por no pasar sobresalto en el desarrollo del juego.

‘CR7’ quería aprovechar este contexto para reencontrarse con el gol, pues en los dos últimos compromisos (por la liga árabe) se quedó en blanco. Así, una acción del árbitro provocó una reacción del portugués.

Cristiano furioso con el árbitro

Se jugaban los minutos adicionales del primer tiempo cuando Al Nassr se defendía de un ataque de su oponente. La zaga despejó con un cabezazo tras centro al área y el balón lo recogió Cristiano Ronaldo, dispuesto a liderar la contra.

El ‘Bicho’ controló con el pecho, se sacó con un amague la marca de un rival y ponía a Al Nassr con ventaja en número para buscar un tanto más. Sin embargo, el árbitro del partido hizo sonar su pitazo, cortando toda intención del delantero.

Esto provocó el enojo de Cristiano, quien primero recriminó extendiendo su brazo como gesto de desaprobación y tras ello tomó el balón con las manos. Pateó el esférico lejos, dando a conocer que no estaba de acuerdo con la decisión del juez.

El árbitro le mostró la tarjeta amarilla, pero ni así ‘CR7’ se calmó. Repitió los gestos, mientras que respondía a la acción del colegiado. Vale decir que, al momento de pitar el final del primer tiempo, ya se había cumplido el tiempo establecido.

Cristiano en sequía de goles

Cristiano Ronaldo volvió al campo y se mantuvo hasta los 87’, en el cotejo que Al Nassr se impuso por 3-1. Sin poder convertir, el cinco veces ganador del Balón de Oro sumó su tercer cotejo consecutivo sin anotar.

La cifra llama la atención luego de una racha que alcanzó en el transcurso de cuatro compromisos, en los que pudo registrar ocho anotaciones y dos asistencias con Al Nassr.

En la Copa de Arabia Saudita, Al Nassr ahora enfrentará a Al Wehda. En tanto, en la otra parte del cuadro, Al Ittihad se medirá al elenco de Al Hilal, que tiene entre sus filas al peruano André Carrillo.





