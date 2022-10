Cristiano Ronaldo se divierte en los entrenamientos de Manchester United. | Fuente: Twtter

Si bien es cierto que no la pasa bien por su momento futbolístico, Cristiano Ronaldo no se amilana y en los entrenamientos de Manchester United muestra su mejor cara tal como se aprecia en las redes sociales. En las últimas horas se lució con una jugada de lujo ante uno de sus compañeros.

Su víctima fue nada menos que Lisandro Martínez que sufrió por una 'huacha' ejecutada por Cristiano Ronaldo, que celebró a lo grande por esta maniobra que es sensación en las redes sociales.

Martínez solo atinó a sonreír y alejarse de Cristiano Ronaldo que movía sus brazos de alegría en compañía de su compatriota, el defensa Diaogo Dalot.

Recordemos que Martínez es uno de los socios de Lionel Messi en la Selección de Argentina, que es una de las candidatas para ganar el Mundial de Qatar 2022.

Cristiano jugaría en la Europa League

El delantero de 37 años, que buscó partir la pasada pretemporada, asistió desde el banquillo, el domingo, a la humillación sufrida ante el Manchester City (6-3).

Para el desplazamiento a Chipre, los 'Red Devils', segundos de su grupo tras una derrota contra la Real Sociedad y una victoria contra el Sheriff Tiraspol, deberán jugar sin Harry Maguire y Raphael Varane. ¿Jugará Cristiano?





Ufff, el CAÑAZO de Cristiano a Licha Martínez. 🤯 pic.twitter.com/8j6f7d8J4H — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 5, 2022

Cristiano Ronaldo está "frustrado, pero no desea irse"

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, se encuentra en la mira por el mal momento de los 'Red Devils' y también por la suplencia de Cristiano Ronaldo, que no jugó ni un minuto en la dura derrota (6-3) ante el Manchester City por la novena jornada de la Premier League.

El exentrenador de Ajax se pronunció sobre la situación del exjugador de Real Madrid, Juventus y Sporting de Lisboa, a quien a su parecer no es "infeliz". "No veo que esté infeliz. Está feliz, entrenando bien y disfruta", señaló.

"No tiene nada que ver su futuro, su situación (de suplente) no tiene que ver con lo que pase en enero o el año que viene. Él quiere jugar y le molesta cuando no está en el campo", agregó el neerlandés que tampoco utiliza de titular al brasileño Casemiro.