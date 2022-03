Cuti Romero le gritó en la cara a Maguire su autogol, pero falló en el tanto de la victoria del United | Fuente: Tottenham / AFP

En el fútbol las frases abundan, como el no festejar antes de tiempo. Muchas veces se cumplen y otras tantas no. En el partido de este sábado en Old Trafford entre Manchester United y Tottenham, el argentino Christian ‘Cuti’ Romero aprendió que es mejor celebrar tras el pitazo inicial.

Manchester United dominaba con un doblete de Cristiano Ronaldo, pero los ‘Spurs’ igualaron sobre los 72’ cuando el inglés Harry Maguire trató de interceptar un centro en su área hacia el ‘Cuti’ Romero y terminó enviando la pelota a su portería.

El jugador de la Selección Argentina, de gran rendimiento como también polémico, fue directamente hacia Maguire a gritarle en la cara el autogol, mientras el capitán del Manchester United todavía se lamentaba en el suelo por lo sucedido.

Para Tottenham el empate era un buen resultado, pues mantenía la posibilidad de sobrepasar al Manchester United en la lucha por los cupos a la próxima Champions League.

Pero no se festeja antes de tiempo, dicen en el fútbol, menos ante un equipo grande y que tiene a Cristiano Ronaldo, leyenda y máximo goleador en la historia de este deporte como rival.

A los 81’, Alex Telles cobró un tiro de esquina y el Tottenham había indicado al Cuti Romero y a Matt Doherty encargarse de contener a Raphaël Varane y Cristiano Ronaldo.

Al momento del golpeo del balón, el argentino trató de frenar a ‘CR7’, pero después se preocupó por el avance de Varane. Entre esas dudas decidió seguir al francés y despejó el camino a Cristiano que no tuvo problemas en imponerse a Doherty. Cabezazo y a cobrar.

Christian ‘Cuti’ Romero celebró antes de tiempo, pero terminó implicado directamente en la acción que le dio el triunfo a Manchester United.

