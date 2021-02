Impactante jugada | Fuente: Instagram @ecbahia/

Faltaba 15 minutos para que concluya el partido entre Vasco Da Gama y Bahía por el Brasileirao cuando ocurrió una jugada muy temeria, que terminó con los protagonistas fuera de la cancha. Uno se fue expulsado y el otro tuvo que ser cambiado para ser atendido por los médicos por la impresionante patada que recibió en el rostro.

La jugada ocurrió en el minuto 75 tras un tiro libre a favor de Vasco Da Gama, que lo ejecuta Leo Gil. Ygor Catatau abrió el marcador del partido, pero su gol fue anulado después de que el VAR le avisará al árbitro de la jugada temeraria del zaguero Leandro Castán contra el arquero Douglas Friederich del Bahía.

El defensa del Vasco estiró la pierna y le dio con la planta de sus chimpunes en el rostro del arquero Friederich, que cayó al campo. Los toperoles de los zapatos de fútbol le hicieron un corte y tuvo que ser cambiado. El árbitro Wilton Pereira tras revisar la jugada en el VAR le mostró la roja a Leandro Castán.

Tras revisar el VAR, el árbitro expulsó a Leandro Castán | Fuente: Premiere

Informe médico

El club Bahía informó, en sus redes sociales, que el médico Daniel Araujo reportó que el arquero "tuvo un corte profundo, al principio sin sospecha de fractura o lesión más grave, y no tiene ningún síntoma neurológico. Le colocaron 5 puntos y está bajo observación. Al principio no preocupa para los próximos partidos".

El arquero también habló para la cuenta del Bahía. "Fue un golpe fuerte, pero estoy mejorando. Me agarró un poco la garganta, lo que molesta, pero era una pelota decisiva. No vi maldad (en Leandro Castán). Vino a verme, pero no es para tanto. Espero recuperarme para el próximo partido", dijo Douglas Friedrich.