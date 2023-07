Lionel Messi causó la emoción de sus seguidores en la primera salida pública en Miami

La revolución que genera Lionel Messi en Estados Unidos es para resaltar. El lunes, el campeón mundial con Argentina arribó con su familia a tierras estadounidenses para iniciar un nuevo reto en su carrera al culminar su vínculo de dos años con el París Saint Germain (PSG).

A falta de estampar su firma con el Inter Miami, el crack argentino de 35 años es el fichaje de la historia de la MLS, que según expertos, sufrirá un radical cambio por la llegada del quizá, mejor futbolista de la historia.

Previo a su presentación con la camiseta rosada de su nuevo equipo, Lionel Messi realizó su primera salida pública en Miami con su padre, su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos. El lugar elegido no fue otro que un restaurante argentino, donde se encontró con su compatriota, el cantante Diego Torres.

A su salida del recinto, Messi fue rodeado por decenas de sus seguidores, en su mayoría argentinos, que no ocultaban su emoción por estar a pocos centímetros de su ídolo.

Un periodista de TyC Sports se acercó a Messi pero no pudo rescatar declaraciones, aunque no dudó en abrazar al exjugador de Barcelona, que no mostró problemas para interactuar con el hombre de prensa y sus fanáticos.

Lionel Messi llega a Estados Unidos tras unas merecidas vacaciones en familia. | Fuente: TyC Sports

¿Cuándo será presentado en Inter Miami?

Está previsto que Messi, tras firmar su contrato con el Inter Miami, sea presentado en un gran evento este domingo 16 de julio en el estadio DRV PNK Stadium a partir de las 8 de la noche (hora Miami).



"El evento contará con entretenimiento, discursos sobre el campo y más. Se anunciarán más detalles más cerca de la fecha del evento", apuntó el Inter Miami en un comunicado la pasada semana.



Se espera que en este evento también sea presentado el español Sergio Busquets, que fue compañero del astro argentino en el Barcelona.



Hay que indicar, Messi señaló en una entrevista que seguirá rindiendo en un buen nivel en el Inter Miami, que se ubica en las últimas posiciones en la MLS.

