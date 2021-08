Hinchas de Barcelona reclaman la salida de Lionel Messi. | Fuente: Twitter

Lionel Messi no sigue en Barcelona y esta noticia ha causado un terremoto entre los hinchas azulgranas, quienes aún no asimilan la salida del crack argentino de 34 años, que en la próxima temporada jugará por primera vez en un equipo que no sea el Barza.

A través de las redes sociales, se dio a conocer el lamento de los fanáticos azulgranas que en masa han llegado a las afueras del club para pedir explicaciones al presidente de Barcelona, Joan Laporta, por no conseguir en la continuidad de Messi.

Uno de los señalados por la frustrada permanencia de Messi es el expresidente Josep María Bartomeu, a quien acusan de llevar casi a la bancarrota a Barcelona por fichajes como Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé, que no cumplieron las expectativas tras costar más de 100 millones de euros.

El drama de los hinchas de Barcelona llegó a tal punto que un hincha golpeó dos veces su cabeza contra la reja del club. "No puede haber llegado este día. Esto no tenía que acabar así", se lamentó en medio de lágrimas.

Aficionados creen que Messi irá al PSG para jugar con sus "amigos"

En Argentina se vivió con "sorpresa" el anuncio de que Lionel Messi no seguirá en el Barcelona y los compatriotas del astro del fútbol creen que su próximo destino será el París Saint-Germain (PSG) porque allí están sus "amigos", el brasileño Neymar y el también argentino Leandro Paredes.



"Me sorprendió la noticia, no la esperaba ahora, la hubiese esperado el año pasado cuando se hablaba de que Messi no quería renovar", dijo a Efe Roberto González este viernes a metros del Congreso argentino.



"Yo creo que el próximo destino ahora va a ser en Francia, el Paris Saint-Germain, porque está Paredes, está Neymar, sus amigos. Está (Marco) Verratti, van a conformar un gran equipo y van a ganar seguramente la Champions que le hace falta al Paris Saint-Germain", añadió.

Hinchas de Barcelona. | Fuente: AFP





