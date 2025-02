¡Sorpresa en Inglaterra! Liverpool eliminado de la FA Cup por el colero de la Segunda División (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La FA Cup se ha caracterizado por contar con sorpresas en sus ediciones y la de esta temporada no es la excepción. El Liverpool, líder de la Premier League, sufrió este domingo la eliminación de la competición al caer por 1-0 en su visita al Plymouth Argyle, equipo que ocupa el último lugar en la Segunda División de Inglaterra.

Un solitario gol de penal del escocés Ryan Hardie (53) sirvió para dejar fuera de camino a los 'Reds', apenas tres días después de que los hombres entrenados por Arne Slot hubieran certificado su clasificación a la final de la otra copa doméstica, la Carabao Cup.

"¡Estoy sin palabras y normalmente dicen que hablo mucho!", declaró tras el partido el entrenador del modesto Plymouth, Miron Muslic, que apenas hace un mes sustituyó a Wayne Rooney, despedido por los malos resultados. "Es un día mágico para nosotros. He dicho a los chicos en el vestuario que lo disfruten", añadió.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Liverpool se despide de la FA Cup

Arne Slot se presentó en la visita al Plymouth con un once plagado de suplentes y jóvenes, dando descanso a figuras como Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson o Trent Alexander-Arnold.

"No puedo decir que los chicos no hayan peleado, pero ninguno de los equipos creó demasiadas ocasiones... y luego hubo el penal. En partidos como este se deciden por un detalle", declaró el técnico neerlandés de los Reds. "No tuvimos nuestro mejor día. Ellos lo merecieron el pase a la siguiente ronda”, dijo.

Los locales, que ya eliminaron en la ronda previa al Brentford, otro equipo de Premier League, fueron un hueso más duro de roer de lo que se esperaba el Liverpool, incapaz de inquietar en exceso al guardameta Conor Hazard hasta los desesperados ataques de la recta final.

Precisamente en el tiempo añadido llegaron las dos más claras de los 'Reds', con una volea del portugués Diogo Jota (90+3) y un cabezazo del uruguayo Darwin Núñez (90+9), ambas salvadas por Hazard.

El gol del triunfo de Plymouth frente al Liverpool | Fuente: FA Cup

Slot tiene ahora tres días para olvidar este tropiezo antes del derbi de Merseyside contra el Everton en Premier League del miércoles.

En la otra eliminatoria disputada este domingo, el Wolverhampton eliminó al Blackburn tras imponerse a domicilio por 2-0, con goles de los brasileños Joao Gomes y Matheus Cunha.

Por jugar este domingo queda una de las eliminatorias a priori más igualada, entre el Aston Villa de Unai Emery y el Tottenham.