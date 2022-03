Ter Stegen fichó por el Barcelona en 2014. | Fuente: AFP

Barcelona derrotó este domingo por 2-1 al Elche por la jornada 27 de LaLiga, en un encuentro donde el elenco 'culé' le costó ganar, pero finalmente terminó remontando el marcador y logró mantener el resultado tras un gran atajada del portero alemán Marc-André Ter Stegen sobre el final del partido.

En el minuto 90+4', Elche se sumó al ataque con todo en busca del empate ante los catalanes, así consigueron un tiro de esquina a su favor. Antonio Barragán sacó el centro al área y el delantero argentino Guido Carrillo cabeceó la pelota al arco del número '1' del Barcelona, quien se mostró atento a la jugada. El portero azulgranase lanzó con gran técnica en dirección del balón para luego palmotear con su mano izquierda el esférico y evitar así la igualdad por parte de los 'Franjiverdes'.



La extraordinaria intervención por parte Ter Stegen se volvió viral en las redes sociales, debido a que lo celebró como si fuera un gol y además con esa excepcional salvada ayudó a su equipo a sumar tres puntos importantes en LaLiga, que lo posiciona en la tercera casilla con 48 unidades.







Ter Stergen se mostró muy contento por la victoria del Barcelona

Así fue la espectacular atajada de Ter Stegen en el Barcelona 2-1 Elche por la LaLiga | Fuente: @MovistaLaLiga

El portero del Barcelona, Marc-André ter Stegen, afirmó a Movistar LaLiga tras la victoria de su equipo por 1-2 en Elche que en la segunda parte fueron más intensos, buscaron cosas diferentes a las del primer periodo y gracias a ello consiguieron remontar el encuentro.



"El Elche buscaba tener una o dos opciones a la contra para llevarse el encuentro, peor cuando se aproximaron a nuestra portería, creo que estuve muy concentrado", agregó el guardameta del club catalán.



Sobre el penalti a favor del Barcelona, que supuso el 1-2, no se pronunció y sobre el reclamado poco después por unas manos de Jordi Alba en una acción en la que estaba muy cerca, indicó que no le pareció tal. "No podemos quitarnos los hombros y creo que el árbitro decidió bien", concluyó.





