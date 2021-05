Unai Emery | Fuente: AFP

Este miércoles Villarreal se consagró campeón de la Europa League al vencer a Manchester United en una agónica tanda de penales en la que erró el golero del cuadro inglés David De Gea frente al arco del conjunto español.

Tras el emocionante encuentro, Unai Emery, entrenador del equipo español, conversó con la prensa y se refirió a este importante logro: "¿Mi cuarta Europa League? 17 partidos he analizado en la última semana del Manchester United. Es trabajo. Nada más”, indicó en diálogo con la prensa.

En tanto al desempeño de sus jugadores que terminaron empatando por 1-1 en los 90 minutos y lo mantuvieron hasta el tiempo suplementario, agregó: "Los jugadores han demostrado una buena mentalidad en toda la competición, pero también en la final. Hemos sabido competir y sufrir. Los jugadores han estado fabulosos”.

Asimismo, confesó que no habían previso una tanda de penales: "“no los habíamos ensayado. Desde que estaba en el Almería que tenía un jugador que decía que no había que ensayarlos no lo hago. Eso es algo del momento y nada más. Y al final ha salido bien”, confesó el técnico vasco.



NUESTRO PODCAST

¿Qué nivel de protección brinda la vacuna de Pfizer?

Estudio determinó que la vacuna de Pfizer brinda alta protección cuando es aplicada doce semanas entre la primera y segunda dosis. ¿Cómo se realizó y cómo se explican estos resultado?, el Dr. Elmer Huerta nos explica.