Carlo Ancelotti: "No veo racismo en España" | Fuente: AFP

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "no" ve racismo en España a pesar de las expresiones dirigidas hacia el brasileño Vinícius Júnior en los últimos días, y afirmó que en la plantilla merengue solo se habla "de fútbol”, poniendo la mira en el derbi contra Atlético de Madrid.

"En España no veo esta forma de racismo. Me quedo con el comunicado del club y el de Vinícius. A partir de ahí, hablamos de fútbol. El jugador está bien y con ganas de intentar ayudar al equipo", declaró el italiano en rueda de prensa. "Puedo asegurar que no afecta al vestuario ni a Vinícius. Estamos enfocados en el partido, no hablamos de estos temas en el vestuario, se habla de fútbol", continuó.

Además, Carlo Ancelotti insistió en que "una cosa es el racismo y otra lo que pasa en el fútbol". "Se habla de provocación, el racismo es mucho más importante. Él ha contestado muy bien en su comunicado", dijo, aunque reconoció que no le ha dado ningún consejo. "No soy su padre y no soy su hermano, soy solo su entrenador", afirmó. "Para mí, no le está pasando nada. Está jugando al fútbol con la calidad que tiene y la felicidad que tiene", prosiguió.

Vinícius se levanta contra el racismo en el fútbol

Vinícius Jr. registra cinco goles y tres asistencias en la temporada con Real Madrid | Fuente: AFP

Vinícius Jr. fue víctima de un comentario racista en el programa español El Chiringuito, ya que el presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, Pedro Bravo, lo llamó "mono" por festejar sus goles con bailes.

"Si quieres bailar samba, te vas al sambódromo, aquí lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono", expresó Bravo.

El delantero brasileño respondió mediante un video, donde señaló que se han “criminalizado” sus bailes y apuntó a que no va a parar.

Real Madrid defiende la cima de LaLiga ante Atlético

Real Madrid ha ganado todos sus partidos en lo que va de la temporada. Ese invicto lo expone frente al Atlético de Madrid el domingo en el Metropolitano. Además, tras el triunfo de Barcelona sobre Elche, los merengues deben ganar para recuperar el primer lugar de la cima.

"Jugamos contra un rival fuerte, es un partido especial porque es un derbi. Lo preparamos para intentar hacer lo máximo. Espero un partido competido donde no nos esperamos nada nuevo, ellos tampoco. No es un partido definitivo, es un partido importante por la rivalidad", dijo Carlo Ancelotti.





NUESTROS PODCASTS

Estudio demuestra que las infecciones durante el embarazo no están relacionadas al autismo en los bebés.

La investigación ha sugerido que los niños nacidos de madres que tuvieron gripe u otra infección durante el embarazo pueden tener más probabilidades de tener autismo, pero un nuevo estudio implica que la infección puede no ser la causa después de todo.