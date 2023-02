El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Jr, volvió a recibir insultos. Esta vez en El Sadar. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Jesus Diges

Lamentablemente, el brasileño Vinícius Junior sigue siendo víctima de insultos. Esta vez ocurrió durante el partido entre Osasuna y Real Madrid (0-2), tras escuchar gritos como "Vinicius, hijo de p..." y "Vinicius muérete", unos insultos que, remarcó, "siguen" como "también" lo hace "el baile".



"Los insultos siguen… pero el baile también… Nos vemos en Liverpool! ¡HALAMADRID!", escribió 'Vini' en sus redes sociales.



Unos bailes que realiza en las celebraciones de los goles y que el atacante defiende a pesar de las críticas que los catalogan como una falta de respeto, como las que recibe en algunos campos de fútbol con insultos hacia su persona.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo



El tuit de Vinícius Junior

Los insultos siguen… pero el baile también… Nos vemos en Liverpool! ¡HALAMADRID! 🤍 pic.twitter.com/wWNRrx7Ing — Vini Jr. (@vinijr) February 18, 2023

Thibaut Courtois condecó insultos Vinícius

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, calificó de "lamentable" la actitud de parte del público que asistió al estadio de El Sadar que insultó a su compañero, el brasileño Vinicius júnior con gritos como "Vinicius hijo de..." y "Vinicius muérete".



"Hay un minuto de silencio y hay alguien que dice 'hijo de...' y es lamentable. Cantaban Vinicius muérete, es lamentable. Hay una afición bonita y anima, pero sin decir esas tonterías", dijo en DAZN.



"Vini ha hecho un buen partido, una pena que no haya marcado el gol. Hay que mirar a la gente, no a Vinicius. Ves a niños con su padres haciendo la peineta y eso es lamentable. Hay que mirar a los demás. Claro que Vini puede calentarse, pero es más lo de fuera", completó.



Además, comentó cómo vio él el encontronazo entre el brasileño Vinicius Junior y Moi Gómez, al final de la primera mitad, que acabó con tarjeta amarilla para ambos.



"No creo que haya pasado nada. Tuvieron un choque, una pisada de 'Vini', fue a presionar y no lo toca, se cae... No creo que se estuvieran encarando, como dijo el árbitro solo hablando", valoró.



(Con información de EFE)