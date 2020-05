El exjugador fue parte del plantel que ganó el Mundial de Clubes 2005. | Fuente: AFP

El brasileño Flávio Donizete confesó que vendió su medalla de campéon del Mundial de Clubes 2005, que logró con cuando era parte de la plantilla del Sao Paulo, para comprar cocaína. En entrevista con Record, el exfutbolista contó su problema de adicción y cómo lo llevó al límite.

"Al principio la consumía con moderación. Poco a poco comenzó a apoderarse de mi vida y perdí todo lo que tenía. Consumía cocaína mañana, tarde y noche. No estaba sin drogas por nada del mundo. Cuanto más dinero tenía, más drogas quería", aseguró el brasileño.

El exfutbolista no iba a ser parte del plantel de Sao Paulo en 2005 para jugar el Mundial de Clubes, pero finalmente ingresó a último minuto. "No estaba convocado, me iban a ceder, pero en el último entrenamiento se lesionó un compañero y me inscribieron a última hora", añadió.

Flávio Donizete se inició en el mundo de las drogas en 2007, pero no fue hasta tres años después que empezó su adicción a al cocaína. "Tenía dinero, coche y en 2010 probé la coca por primera vez. Vendí la medalla por 7 mil reales. Cuando recibí el dinero, lo usé casi todo en cocaína. El primer gasto fueron mil reales y me lo terminé en dos días. Estuve 13 años enganchado, es una enfermedad lenta, incurable y fatal. Casi me mata", concluyó el exjugador.