"Le deseo toda la suerte del mundo": Carlo Ancelotti anuncia a Xabi Alonso como nuevo DT de Real Madrid

Antes de que el Real Madrid anuncie el nombre de Xabi Alonso como nuevo entrenador, el italiano Carlo Ancelotti ya confirmó que será su sucesor, y le deseó "toda la suerte del mundo" a un técnico que aseguró "tiene la característica" para dirigir al equipo blanco.



Tras el mensaje de Álvaro Arbeloa en redes sociales a su gran amigo Xabi Alonso, revelando que ya le esperaban con los brazos abiertos en la que fue su casa, llegó la confirmación de Ancelotti del técnico que le sucederá en el cargo



"No quiero dar consejos porque cada uno tiene su idea de fútbol. Lo que puedo decir es que es una suerte entrenar al Real Madrid, como ha sido para entrenadores que han trabajado antes que yo y lo será para los que harán después. Xabi es el primero y le deseo toda la suerte del mundo. Tiene la característica para entrenar a este equipo. Que lo disfrute", manifestó en rueda de prensa.



No entró Ancelotti, que no dejó un solo reproche a la directiva por la falta de refuerzos ante la plaga de lesiones que sufrió esta temporada, en los cambios que deben realizar para Xabi Alonso en la plantilla.



✅"XABI ALONSO será el que entrene al REAL MADRID después de mí".



👉"Le deseo toda la suerte del mundo".



"No sé qué tiene que cambiar en el equipo. El club tiene todas las herramientas para ser competitivo el próximo año con nuevo entrenador y nuevos jugadores", aseguró.



Lo que sí resaltó 'Carletto' para el entrenador que ocupa su cargo, es la "exigencia" que tendrá desde el primer día que inicie su etapa al mando del Real Madrid.



"Un entrenador tiene mucha responsabilidad, el Real Madrid es un club exigente y tiene que serlo porque tiene una historia que no le permite hacer las cosas de otra manera. La exigencia en este club es fundamental para tener éxito. Es la explicación del que hemos tenido en este último periodo", reflexionó.



"No es complicado ser un entrenador del Real Madrid ni manejar su vestuario. Para mí es lo más sencillo porque tienes todas las herramientas necesarias para tener éxito. Es un club que no es una compañía, bien manejado por un gran presidente. Es más sencillo ser entrenador aquí que en otro sitio donde tienes menos calidad y menos organización", agregó.