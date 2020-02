Falló penal decisivo en la Libertadores y ahora vive un infierno: las lágrimas de Blackburn en televisión | Fuente: Captura de pantalla

Desde hace exactamente una semana que la vida de Rolando Blackburn no es la misma. El delantero panameño tuvo en sus pies el penal para que The Strongest supere a Atlético Tucumán y avance en la Copa Libertadores, sin embargo, acabó errando su disparo y desde entonces vive una pesadilla.

Recientemente se presentó en un programa de la televisión boliviana y rompió a llorar. En la entrevista, contó es que vive estos días. "Lo que más me duele es el tema familiar y mis amigos, lo sufrieron bastante. Soy un guerrero y siempre me he levantado en circunstancias difíciles. No tengo dudas de que la revancha va a llegar, esto ya lo vamos a pasar", contó el jugador de 30 años y que tuvo un paso por Sporting Cristal.

Además, en la misma charla habló sobre la técnica para patear el penal que ejecutó aquella noche. "Pateé muchos así y los convertí todos. Pensé que el arquero se iba a vencer antes pero me aguantó hasta el final y me tapó. En mi caso he ido a estadios más llenos, así que no creo que me haya influido eso", finalizó.