Zlatan Ibrahimovic volvió a demostrar este viernes que tiene un fuerte carácter. Después de haber marcado un tanto en un amistoso con el Hammarby, club donde es accionista, el atacante sueco de 38 años disparó contra el Malmo, club donde realizó las divisiones menores.

"Me da pena. Lo que quieren es atención y que los medios escriban sobre ello, pero es de nivel de guardería. La estatua era lo que era, pero que la hayan derribado no significa que mi historia se caiga, perdurará para siempre", dijo Zlatan al canal sueco Discovery.

La Federación Sueca de Fútbol inauguró en octubre pasado una estatua de Ibrahimovic, la cual fue retirada después de sufrir actos vandálicos luego que el ‘9’ del Milan compró una parte de acciones del Hammarby.

"Deben asumir su responsabilidad, que hagan y crean lo que quieran. Hice lo que hice por el club aunque no me querían y me engañaron en primer contrato. Aun así los ayudé y les di más de 100 millones de coronas (unos 10 millones de euros, por el traspaso al Ajax). He sido demasiado bueno", dijo.

Ibrahimovic señaló que respetará el contrato con el Milan, que acaba el 30 de junio próximo. "Tengo contrato con el Milan, ya veremos luego. Tengo que regresar y respetar mi contrato. Cuando eres un profesional debes cumplir con lo que has firmado", declaró.

