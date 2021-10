Zlatan Ibrahimovic se compró un auto de lujo | Fuente: Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic sopló 40 velitas el último domingo, 3 de octubre, y lo hizo a lo grande. No solo el AC Milan le hizo una espectacular torta de cumpleaños, que llevaba una imagen con su rostro, sino también hizo una fiesta espectacular. No solo eso. Hay más. El delantero sueco se autorregaló un lujoso carro.

"Feliz cumpleaños a Zlatan", escribió Ibrahimovic en su cuenta de Instagram, que fue acompañada de una fotografía de su nueva adquisión, un Ferrari SF90 Stradale, de color dorado, y que puede alcanzar más de 330km/h.

Este lujoso automóvil cuesta nada más y nada menos que 450 mil euros. Zlatan Ibrahimovic a la hora se realizarse autorregalos no tiene problemas de soltar miles de euros. El año pasado se compró un Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Mientras que, en el 2019 adquirió un Ferrari Monza SP2 y que costó más de un millón y medio de euros. Un chico se gustos caros.

Ibrahimovic posteó su nueva adquisión en Instagram

Zlatan Ibrahimovic cumplió 40 años y sigue vigente | Fuente: Twitter



Tras la victoria del AC Milan ante el Atalanta, Zlatan Ibrahimovic celebró su cumpleaños en el hotel Hyatt Centric de Milan Centrale. No solo asistieron sus compañeros de equipo. También llegaron Paul Pogba, Donnarumma, Raiola y elexjugador Paolo Maldini.

Zlatan Ibrahimovic sopló 40 velitas y está más vigente que nunca | Fuente: AC Milan

Ibrahimovic quedó fuera de la Selección de Suecia

El delantero Zlatan Ibrahimovic no pudo acudir al llamado de la Selección se Suecia para los partidos contra Kosovo y Grecia por las Eliminatorias Qatar 2022.



Los problemas físicos del atacante le impedirán retornar al equipo nacional, al que volvió en marzo cinco años después de dejarlo, pero una lesión de rodilla le impidió disputar la pasada Eurocopa y lo mantuvo alejado de la anterior convocatoria.



"Ibra" no ha disputado las últimas jornadas con su equipo por un problema en el talón, pero Andersson le convocó porque pensaba que podía estar recuperado, circunstancia que finalmente no ha ocurrido y este sábado la Federación sueca ha informado oficialmente de su baja.



