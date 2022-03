Zlatan Ibrahimovic | Fuente: AFP

Sin duda uno de los jugadores más polémicos en tanto a declaraciones es el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien volvió a llamar la atención por enviar un mensaje a sus fanáticos al referirse de su posible retiro hacia el final de temporada con AC Milan.

El futbolista de 40 años habló en conferencia de prensa previo a los playoffs europeos para Qatar 2022 sobre su actualidad con su selección: "No podré jugar los 90 minutos. Estoy haciéndome mayor, pero todavía estoy en buena forma, así que aprovecha para verme en el campo mientras puedas porque no volverás a ver algo así. Verás a Elanga, pero con todo respeto, no volverás a ver a un Ibrahimovic. Disfrútalo mientras dure".

En tanto a cómo podría afectarle despedirse del fútbol, Zlatan indicó: "Tengo miedo al final de mi carrera porque la adrenalina que siento en el campo no la voy a encontrar en ningún lado. Por eso entro en pánico, seguiré jugando todo el tiempo que pueda y disfrutándolo".

Como se recuerda, el delantero de AC Milan regresó a la selección de Suecia para medirse ante República Checa en la primera ronda de los playoffs europeos rumbo al Mundial Qatar 2022. En caso de ganar, los suecos estarían más cerca de conseguir un cupo.

