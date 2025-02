Liga MX: FC Juárez recibirá a CF Monterrey por la fecha 6

Te contamos la previa del duelo FC Juárez vs CF Monterrey, que se enfrentarán en el estadio Olímpico Benito Juárez mañana a las 22:00 horas. Luis Santander Aguirre será el árbitro del partido.

FC Juárez y CF Monterrey se medirán mañana a las 22:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 6 de LMX - Clausura 2025 y se disputará en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Así llegan FC Juárez y CF Monterrey

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de FC Juárez en México - Liga MX

FC Juárez derrotó por 0 a 4 a Club América en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 6 goles y ha convertido 3.

Últimos resultados de CF Monterrey en México - Liga MX

CF Monterrey llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Necaxa. En las últimas fechas obtuvo 1 derrota y 3 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 8.

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. FC Juárez ha mantenido una racha impresionante en el estadio Olímpico Benito Juárez, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles. CF Monterrey no logró ganar como visitante hasta el momento y sólo ha cosechado empates en la presente temporada.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2024, y CF Monterrey resultó vencedor por 3 a 2.

El local está en el noveno puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (1 PG - 3 PE - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Luis Santander Aguirre.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 León 15 5 5 0 0 5 2 Club América 13 5 4 1 0 11 3 Tigres 10 5 3 1 1 6 9 FC Juárez 7 5 2 1 2 -3 10 CF Monterrey 6 5 1 3 1 0

Próximos partidos de FC Juárez en México - Liga MX - Clausura 2025

Fecha 7: vs Tijuana: 15 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Toluca FC: 23 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tigres: 25 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Pachuca: 2 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atl. de San Luis: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Próximos partidos de CF Monterrey en México - Liga MX - Clausura 2025

Fecha 7: vs Querétaro: 16 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atl. de San Luis: 22 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Mazatlán: 26 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Santos Laguna: 2 de marzo - 23:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cruz Azul: 8 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario FC Juárez y CF Monterrey, según país