Alianza Lima contará con Allison Azabache en la Liga Femenina 2023. | Fuente: Club Alianza Lima

Alianza Lima, equipo bicampeón de la Liga Femenina, anunció en redes sociales a su primer refuerzo para la temporada 2023. Se trata de Allison Azabache, quien llega a reforzar el mediocampo íntimo.



"Bienvenida a las bicampeonas, Allison! Anunciamos el fichaje de Allison Azabache de 19 años, la volante formará parte del equipo blanquiazul porr toda esta temporada. ¡Arriba Alianza, Allison!", es el texto con el que fue presentada.

La joven mediocampista llega proveniente de Sporting Cristal. A inicios de diciembre, 'Aly', convocada a la Selección Peruana Sub 20 en su momento, se despidió del club rimense con un sentido mensaje publicado en Instagram:

"¡Querido Cristal! Ha sido un honor vestir tus colores. Me siento agradecida y muy afortunada de haber estado en este lugar, y a pesar de que terminó como no lo esperaba, me voy con el deber cumplido sudando y respetando la camiseta cada vez que la vestía. Agradezco a los dirigentes por darme la oportunidad y poner la confianza en mí. También, no puedo dejar de mencionar a los hinchas que me demostraron su cariño durante estos lindos años, ya que ha sido muy fundamental para mí y como agradecimiento siempre he dado todo en el campo. Para terminar, me despido de mis compañeras y del Club deseándole los mejores éxitos. ¡Muchas gracias!".

Allison Azabache inició en Real Maracaná, club en el que permaneció hasta los 14 años. Luego, mudó su fútbol a Sporting Cristal. Ahora, luego de defender la camiseta celeste por casi cuatro temporadas, a Allison Azabache le toca el duro reto de vestir la blanquiazul, vigente bicampeona de la Liga Femenina. Y ella lo acepta feliz.

Alianza Lima con nuevo DT

Tras la salida de Samir Mendoza, entrenador bicampeón con Alianza Lima en la Liga Femenina, la institución blanquiazul hizo oficial su reemplazo. Jhon Alber Ortiz Arce, proveniente de Colombia, será el nuevo DT íntimo.

"Llega procedente del Club Deportivo Cali, obteniendo el cuarto lugar en la Copa Libertadores 2022 y fue parte de la selección nacional de Colombia como asistente técnico", anunció el club.