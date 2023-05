Alianza Lima: Sandy Dorador habla de su experiencia como madre futbolista

Audios:

12 May 2023 - 02:09 Sandy Dorador (33 años) juega actualmente en el club Alianza Lima. Cuando tenía 17 años dio a luz a Uziel y tan solo dos meses después del parto regresó a jugar, porque no podía estar lejos de las canchas. Ahora que estamos próximos a celebrar el Día de la Madre, el programa 'Fútbol como Cancha' se contactó con la delantera del cuadro blanquiazul, quien dio detalles de lo que significa ser madre y futbolista al mismo tiempo. "A raíz de que he sido mamá he pasado situaciones muy difíciles, pero siento hoy en día que nada es imposible mientras eres perseverante en lo que te propongas, que no va a haber ninguna piedra en el camino que te diga que no puedes hacerlo", dijo Dorador.

12 May 2023 - 02:41 La futbolista reveló en RPP Noticias que en un primer momento le fue difícil saber que sería madre, ya que todavía era pequeña y tenía miedo a lo que iban a decir los demás sobre ella y su familia. Sin embargo, el hijo que llevaba en su vientre fue la razón por la que no se derrumbó en el camino. "Ese pequeño ser que llevaba dentro de mí me decía que no caiga, que no me derrumbe y no piense en los demás, sino que piense en mí", sostuvo.

12 May 2023 - 01:56 "En el momento no sabía qué hacer porque era adolescente, sentía que el mundo se me venía encima, qué iba a decir mi familia y la gente. Estaba en mi mejor momento en el fútbol, venía de ser capitana en la Selección. Gracias a Dios cuando me enteré que estaba embarazada, Uziel ha sido una fortaleza para salir adelante", añadió.