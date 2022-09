Alianza Lima es líder del hexagonal final. | Fuente: Club Alianza Lima

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes se enfrentan este domingo, a partir de las 3:30 pm., en Matute, con las cuatro tribunas habilitadas por la última fecha del Playoff Campeonato de la Liga Femenina Pluspetrol 2022. Aunque el área legal de la 'U' envió un documento a la FPF sugiriendo que se juegue a puertas cerradas, tras incidentes en el clásico masculino, finalmente la Comisión Disciplinaria optó por sancionar con otras medidas. Así, el clásico femenino se jugará con todo el estadio habilitado.

En ese sentido, Samir Mendoza, entrenador de las blanquiazules, mencionó que el público es distinto y no se debe perjudicar a la disciplina femenina. "Soy parte del crecimiento de esta disciplina. Nuestra disciplina está direccionada a familias, a niñas que sueñan con ser profesionales. No podemos parar. No podemos tratar de cerrar este evento, (que sea) sin público, porque dariamos un paso hacia atrás", mencionó.

Respecto al partido ante las dirigidas por Paolo Maldonado, agregó que tienen en mente sumar los tres puntos en casa. "Siempre apuntamos a lo más alto. Son partidos distintos. Siempre apuntando a querer ganarlo. Manejamos tres principios básicos principales: el trabajo, la humildad y el respeto. Nos asesoramos con psicólogos para mantener el grupo con tres principios y sacar a flote esos principios. Trabajamos en silencio".





Palabra de futbolistas

Por otro lado, Sandra Arévalo, futbolista del primer equipo, dio sus impresiones sobre el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. "Es mi primer clásico en Matute y estoy súper contenta. El hecho de que vengan hinchas es súper importante porque nos motiva. Ver a nuestra familias es lo que siempre hemos soñado. Vamos a sacar todas las herramientas necesarias para traer buen resultado", dijo.

Asimismo, Sandy Dorador se refirió al encuentro. "No nos sentimos favoritas. Sabemos que son finales, respetamos al rival de esa forma. Sabemos que es un clásico y un clásico es diferente, lo más bonito es que se va a jugaren casa. Hemos estudiado al rival de la mejor manera para tratar de que los tres puntos se queden en casa. Venimos invictas y nuestra meta es campeonar, llegar bien a una final, ser bicampeonas. Todo paso a paso", agregó.