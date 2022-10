Alexia Putellas feliz de la vida levanta su premio. | Fuente: Balón de Oro

La española del Barcelona Alexia Putellas se alzó este lunes con el Balón de Oro femenino por segundo año consecutivo, por lo que se convierte en la primera jugadora que repite en el galardón creado en 2018.



Putellas, ganadora de la liga española y finalista de la Champions League, en la que fue declarada mejora jugadora, se impuso a rivales como su compatriota Aitana Bonmatí y sus compañeras en el Barcelona Fridolina Rolfo (Suecia) y Asisat Oshoala (Nigeria), la francesa Wendie Renard, ganadora de la Liga de Campeones con el Lyon, la inglesa Beth Mead o la alemana Alexandra Popp.



La futbolista de Mollet del Vallés, de 28 años, ha ganado las dos últimas ediciones. En 2018 ganó la noruega del Lyon Ada Hegerberg, al año siguiente la estadounidense del Reing FC Megan Ripione y en 2020 el premio no fue otorgado a causa de la pandemia.

Putellas feliz de la vida

"Estoy muy feliz de estar aquí, muy contenta, la verdad es que cuando hace un año conseguimos ganar el primero me propuse intentar mejorar, para ponerlo al servicio del equipo y verme recompensado de esta manera me enorgullece", afirmó Putellas tras recibir el galardón de manos de la estrella ucraniana Andrei Sevchenko, ganador del trofeo en 2004.



Putellas reconoció que tras su grave lesión de rodilla temió que "esto no fuera posible, porque creía que se iba a recordar lo más reciente, que fue la Euro", y recalcó: "Sin mis compañeras esto no sería posible, algunas están aquí, otras en Barcelona, las aprecio muchísimo, es un privilegio ser su compañera".