Cássio también ha pasado por Gremio y el PSV Eindhoven. | Fuente: AFP

Lamentable. La Policía brasilera investiga una serie de amenazas de muerte dirigidas al portero titular e ídolo histórico del Corinthians, Cássio Ramos, quien lleva más de una década en el club de Sao Paulo.



La Policía Civil anunció que ha abierto una investigación, después de que Cássio denunciara los hechos en una comisaría ante la gravedad de las amenazas recibidas a través del perfil en redes sociales del entrenador personal de Janara Sackl, su esposa.



Éste recibió en su cuenta de Instagram una serie de audios e imágenes, y en una de ellas aparecía una pistola y munición sobre una camiseta del Corinthians -que viste Cássio esta temporada-, de un usuario identificado como "$heik Caçador".

Cássio y las amenazas que recibió en las últimas horas

Cássio Ramos ha ganado la Copa Libertadores y Mundial de Clubes. | Fuente: AFP

El sospechoso exigió al arquero, al que tildó de "desgraciado", entre otros insultos, abandonar la disciplina paulista, en uno de los audios transcritos por el portal deportivo Ge, del Grupo Globo.



"Es cuestión de tiempo. No sé qué vamos a hacer, matarlo, no sé, pero lo vamos a encontrar y lo vamos a intimidar", añadió.



El entrenador alertó al instante a la esposa del futbolista, que decidió presentar una demanda ante las autoridades brasileras.



Posteriormente, Cássio, de 34 años, afirmó en una nota que no puede "aceptar ese tipo de amenazas de ninguna manera" y que espera que "se haga justicia".



"Siempre fui un jugador que me dediqué al máximo y busqué ayudar dentro y fuera del campo a entrenadores, jugadores y dirigentes que pasaron por aquí", expresó.



"Soy plenamente consciente de que siempre debo probar por qué llegué a casi 600 partidos y conquisté nueve títulos con este club", pero "no acepto lo que ocurrió y no quise quedarme callado ante tanta injusticia", añadió Cássio Ramos.



Corinthians lamentó el episodio y pidió a los aficionados "que se conciencien de la necesidad de paz en el fútbol, respeten al jugador y su familia, y repudien cualquier iniciativa que intente transformar" este deporte "en una actividad en la que se tolere la violencia". (EFE)

