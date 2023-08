Colombia: atacan a tiros el auto del futbolista español Iago Falque, del América de Cali

Iago Falque, delantero español que pasó por el Barcelona y la Juventus, pertenece al América de Cali de Colombia desde el 2022.

Un vehículo del futbolista español Iago Falque fue atacado a tiros en la ciudad colombiana de Cali (suroeste), si bien el volante no estaba abordo ni se registraron víctimas o heridos, informaron el sábado las autoridades.

El asalto se produjo la noche del viernes en las inmediaciones de la Sede Deportiva Cascajal del equipo América de Cali, en el que milita Falque, según un comunicado de la Policía.

"El vehículo del jugador es abordado por dos motocicletas (y) cuatro sujetos, los cuales al parecer intentan generar un hurto", explicó el comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, el coronel William Quintero.

"El conductor hace una maniobra, donde se devuelve de ese sitio y logra ingresar nuevamente a la sede deportiva, siendo impactado este vehículo en dos ocasiones", añadió.

El América de Cali emitió un comunicado en el que precisó que "el jugador NO SE ENCONTRABA PRESENTE al momento de los hechos".

Medios locales comparten un video de redes sociales en el que un hombre, que identifican como el conductor del vehículo, muestra los impactos de bala en los vidrios de una camioneta blanca.

"Menos mal que no iba con Iago (...), iba a tanquear [cargar gasolina] y me dispararon. No sé si me iban a robar", comenta en la grabación.

Iago Falque había regresado el 12 de agosto a Colombia desde España para continuar con su recuperación tras la fractura de tibia que sufrió a inicios de mayo en un partido contra Atlético Nacional y por la que tuvo que ser operado.

El español, de 33 años, se unió en 2022 al América de Cali, que el jueves quedó eliminado de la Copa Colombia 2023 en los octavos de final luego de perder 2-1 frente a Atlético Nacional.

Así quedó el vehículo del futbolista Iago Falque en Colombia | Fuente: Twitter: @BLUPacifico

Iago Falque integró el plantel profesional del FC Barcelona en la temporada 2007-08. Sin espacio, se marchó a Italia, pasando por la Juventus y Bari. Regresó a España y representó a Villarreal, Almería y Rayo Vallecano. Tuvo un intermedio en Inglaterra con el Tottenham y Southampton.

Un largo tiempo jugó en Italia, en clubes como Génova, Roma o Torino. Fue con los genoveses con los que tuvo su mejor desempeño goleador (13 tantos en la Serie A) antes de enrumbarse al América de Cali de Colombia. (EFE)

