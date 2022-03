El mandamás de UEFA habló de la invasión rusia en Ucrania. | Fuente: AFP

Duro momento en Ucrania. Aleksander Ceferin, presidente de UEFA, aseguró en una conferencia del Financial Times en Londres que, con el comienzo de la guerra por la invasión de Rusia, tuvo que estar al teléfono durante 48 horas con jugadores y entrenadores ucranianos para ayudarles a abandonar el país.



Ceferin, que participa en unas jornadas en las que también están citados Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Andrea Agnelli, presidente de Juventus, también añadió que acogió a un jugador de Ucrania en su casa, todo por los ataques de Rusia.



"Nadie esperaba que una guerra como esta ocurriera en Europa. Estuve durante 48 horas hablando con jugadores y entrenadores para ayudarles y poder abandonar Ucrania. Hemos estado en contacto 24 horas al día", dijo Ceferin.



UEFA no es ajena a lo que se vive en Ucrania

Miles de ucranianos buscan salir de su país por ataques de Rusia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIUS UTOMI EKPEI

Asimismo, agreó que "he hablado con los gobiernos para que ayuden, pero no siempre pueden porque no se puede garantizar la seguridad.

"Es complicado de explicar lo duras que han sido estas conversaciones. Uno de los futbolistas abandonó Ucrania y vino a mi casa. Tenemos que trabajar muy duro por nuestro lado. Esperemos que la guerra y esta locura termine lo más pronto posible", añadió.



El mandamás de UEFA, además de comentar lo que se vive en Ucrania, también habló sobre la Superliga y se mostró "harto" del tema. "Es que hablar de la Superliga no es hablar de fútbol. Estoy harto de esto. Cuando nos juntamos y trabajamos juntos, nos vienen con esto. Todo esto es un sinsentido", agregó.

Por otra parte, las tropas rusas, que conquistaron su primera gran ciudad ucraniana desde el inicio de la invasión, intensificaron sus bombardeos contra otros centros urbanos, lo que ha obligado ya a más de un millón de civiles a dejar sus hogares, mientras se esperan nuevas negociaciones este jueves para un alto el fuego.

En un momento en que crece el escudo de sanciones, bloqueos y boicots con que respondieron los países occidentales a la invasión lanzada por Rusia, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski celebró la "heroica" resistencia de su pueblo.

Zelenski dijo que las tropas ucranianas causaron 9.000 bajas en las fuerzas rusas desde que comenzó la invasión, un fuerte contraste con los 498 muertos informados por Moscú, que efectuó por primera vez un reporte desde el inicio de la invasión el 24 de febrero. (EFE/AFP)

