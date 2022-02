Cristiano Ronaldo espera que cesen los ataques en el conflicto Rusia-Ucrania. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LINDSEY PARNABY

Los ojos del mundo están puestos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el mismo que se intensificó esta semana. Uno de los que no es ajeno a esta situación es Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United.

El último viernes por la noche, por medio de su cuenta oficial en Instagram, Cristiano Ronaldo dejó un claro mensaje de no a la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo hizo a modo de historia en la citada red social y rápidamente el popular 'CR7' se volvió viral con su publicación.

"Necesitamos crear un mejor mundo para los niños. Rezando por la paz en todo el mundo", fue lo que escribió Cristiano vía Instagram.

Cristiano en contra de la guerra entre Rusia y Ucrania

Por otra parte, futbolistas brasileños que actúan en la ligra ucraniana, encabezados por Marlon y Maycon, jugadores del Shakhtar Donetsk, volvieron este sábado a apelar por ayuda del Gobierno de su país y la humanitaria internacional que puedan recibir para dejar Kiev.



Marlon, que es portavoz del grupo, relató que por la falta de seguridad las familias, que se encuentran en un hotel de la capital ucraniana desde que se desató la guerra con la invasión rusa, decidieron no ir a la estación de tren donde estaría disponible un transporte con destino a Rumanía.



"Estamos una vez más apelando. Estamos indignados, cansados, angustiados y con falta de alimentos, pañales, leche y no tenemos una solución para nuestras familias en Ucrania", relató el zaguero al lado de compañeros y las familias en un mensaje de video por Instagram.

La transmisión se hizo a través de las redes sociales de David Neres, jugador de la selección brasilera, y del israelí Manor Salomon, figuras del Shakhtar y que tienen más seguidores en las redes sociales, y de la estrella holandesa-marroquí del fútbol freestyle Soufiane Tozani.



"La única solución que nos dieron fue tomar ese tren, pero estamos en guerra y para llegar al metro tendríamos que caminar con niños y ancianos más de 1 kilómetro y no nos dieron soporte de la Embajada para ir hasta ese lugar y decidimos no correr el riesgo", apuntó el defensa.



Una de las mujeres del grupo, que no fue identificada, relató que el grupo de jugadores portugueses fueron retirados de esa forma, pero con seguridad y vehículos de la Embajada del país luso.

