Erling Haaland causa sensación en Europa con gran arranque en la Premier League. | Fuente: AFP - Twitter

Busque en Google "Halland". El portal responderá "Quizás quiso decir Haaland". Pero no, hay una ciudad sueca llamada Halland y cuyas búsquedas online han quedado completamente minimizadas por el éxito del delantero noruego.



Jimmy Sandberg, director de turismo de la región de Halland, se ha hartado de que Google entierre a su tierra por culpa de los goles del atacante del Manchester City y ha escrito una carta pidiendo al mundo del fútbol que tenga cuidado a la hora de diferenciar a la ciudad y al futbolista.



"Nosotros somos Halland, él es Haaland. La popularidad de este fenómeno futbolístico está ahogando nuestra presencia online", dijo Sandberg. "Para nuestra desesperación, todos nuestros esfuerzos para promocionar Halland han desaparecido. Si no se hace nada, tememos que nuestra querida región esté en riesgo de convertirse en una olvidada Atlántida, un lugar que solo sea conocida en historia y escrituras antiguas".



Quizás Sandberg esté siendo dramático al comparar su ciudad con la Atlántida, pero lo cierto es que al buscar Halland en Google, hay que pasar por 25 fotografías de Haaland, con la camiseta del Salzburgo, el Borussia Dortmund y el Manchester City, antes de encontrar una primera foto de un paisaje de Halland.







Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Así es el pueblo de Halland en Suecia. | Fuente: Twitter

¿Haaland irá de vacaciones en Halland?

Un error de apenas una letra que trastoca el plan turístico de esta región, ubicada en el sur de Suecia y que cuenta con una población que ronda los 300.000 habitantes. Halland no es conocida por los goles que marca, sino por sus playas. Ni siquiera el fútbol es el deporte más popular, sino que es el balonmano el que gana la partida, con la joya del HK Drott, ganando en once ocasiones de la Primera División sueca.



Aun así, Sandberg reconoce que la explosión Haaland ha supuesto una multiplicación de la palabra "Halland" en redes sociales, aunque por el motivo equivocado. No duda tampoco en invitar a Haaland a conocer la región y aseguró que muchos noruegos suelen irse de vacaciones a estas playas y que se sentirá como en casa.



De momento, no parece que Haaland tenga pensado veranear en su ciudad hermanada, sino que sus planes durante la próxima Copa del Mundo, en la que no participa ya que Noruega no se clasificó, están bastante lejos de Suecia.



El delantero del Manchester City pasará unos días en Marbella, donde tiene una casa y donde ya se le ha visto en varias ocasiones en la playa como si fuera un malagueño más.

(Con información de EFE)

El Etihad Stadium se rinde ante el aporte goleador del noruego Erling Haaland. | Fuente: AFP