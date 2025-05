"En Perú no te valoran": Juan Vargas cree que en Italia lo reconocen más

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Vargas dejó huella en su paso por Fiorentina, club donde es considerado uno de los mejores laterales de su historia. Precisamente, en marzo pasado, el 'Loco' viajó a Italia para participar en el marco de la despedida del delantero Giuseppe Rossi.

El exjugador de la Selección Peruana compartió equipo en ese evento con estrellas de la talla de Gabriel Omar Batistuta, Diego Godín, David Pizarro, Luca Toni, Alberto Aquilani, Salvatore Sirigu, Mario Gomez, Borja Valero, entre otros, quienes se despidieron de Rossi.

Volver al estadio Artemio Franchi representó un emocionante momento para Juan Vargas, que sacó una conclusión que no es de su agrado: en Italia "valoran" más su carrera de futbolista que en Perú.

“A veces creo que no hay respeto, porque no te valoran, ahora último me fui a Italia, después de 10 años regresé y volver de nuevo a la Fiorentina y ver a esa gente, los aplausos, los compañeros, el compañero que me invitó a esa despedida, te valoran más afuera que en tu propio país”, apuntó Juan Vargas en la entrevista que le hizo a Roberto 'Chorrillano' Palacios.

Recordemos que Vargas jugó seis temporadas en Fiorentina en donde logró varias distinciones.

Juan Vargas en Fiorentina:

Incluido en el XI ideal de la fecha 23 de la Liga Italiana (2008)​ Mejor lateral izquierdo de la Serie A Italiana según Corriere della Sera (2008) ​ ​Jugador del año de la Fiorentina​ Incluido en el XI ideal de la temporada 2009/10 de la Serie A Italiana.​ Tercer Máximo asistente de la Liga de Campeones de la UEFA 2009-10