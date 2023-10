La impactante lesión de un futbolista del Cádiz que causó conmoción en LaLiga [VIDEO]

Atlético de Madrid logró un triunfo importante este domingo al vencer 3-2 a Cádiz (luego de ir perdiendo 2-0) en partido correspondiente a la fecha 8 de LaLiga.

Pero lo más importante no fue la remontada del equipo del Cholo Simeone, sino la lesión que sufrió Fali, central del Cádiz, quien tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo.

Lesión de Fali que causó conmoción en el fútbol español. | Fuente: @SC_ESPN

¿Qué pasó con Fali?

Corría el minuto 31 del primer tiempo cuando las acciones se detuvieron. Fali, central de Cádiz, pidió atención médica por una lesión.

El cuerpo médico del club ingresó al campo y empezó a atender al jugador. Al verlo, los doctores pidieron el cambio.

De inmediato, las cámaras captaron que al futbolista le salieron dos bultos en el muslo derecho, causando preocupación por lo inusual de la lesión.

Tras ello, Sergio González, técnico del Cádiz, indicó que los bultos son de antiguas lesiones que el futbolista ha tenido y que el cambio se debió a otra lesión.

"Ha sido una merma lo de Fali. Es un líder y es un cambio que no teníamos previsto. Ha notado una molestia en el recto y antes de romperse hemos decidido hacer el cambio. Los bultos no son de hoy, son de hace tiempo, vienen de antiguas lesiones y no tienen nada que ver" , explicó el técnico.

Con la derrota, Cádiz sumó su cuarto partido sin ganar en LaLiga. La próxima fecha recibirá al Girona, equipo sensación del torneo y que se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Atlético de Madrid, en tanto, se ubica cuarto con 16 puntos. En la próxima jornada, recibirá a la Real Sociedad.

