Adriana Lúcar sobre los títulos de Alianza Lima en la Liga Femenina: "Valen más de los que otros equipos consiguieron antes"

Alianza Lima no tuvo una buena temporada en el fútbol masculino, pero en el femenino cumplió con el objetivo: salir campeón. Una de las principales artífices del título fue Adriana Lúcar.

La delantera de 33 años no solo fue la máxima goleadora de su equipo. También lideró la recuperación de un grupo que, el año anterior, perdió la posibilidad del tricampeonato de manos de Universitario de Deportes.

En conversación con Pase filtrado, la capitana blanquiazul no tuvo problemas en admitir que los campeonatos obtenidos por Alianza Lima son más importantes que los conseguidos por otros equipos con anterioridad.

"Yo creo que ahora el fútbol femenino ha dado un paso más a la profesionalización y no podemos comparar los campeonatos desde el 2021 a los campeonatos que se jugaban antes en la Videna. Si ustedes vieran los campeonatos que se jugaban en la Videna estarían de acuerdo", indicó en un primer momento.

"Yo entiendo que tú, como jugadora, dirás 'no, porque yo he jugado', y lo entiendo. Sí, claro, ha salido campeona, pero sí considero que ha habido un punto de quiebre desde el 2021 con el fútbol femenino y por eso lo considero", complementó.

Adriana Lúcar y la Selección Peruana

Por otro lado, la delantera de Alianza Lima aseguró que las puertas de la Selección Peruana están totalmente cerradas y que volvería si existe una mejoría

“Yo creo que en algún momento atrás, si hubiese visto ese cambio en las cosas, hubiese podido volver a la selección. Sé que hay iniciativas de que esto mejore, pero no lo veo al 100%. La puerta a la selección está totalmente cerrada”, indicó en un primer momento.

Luego, al ser consultada sobre si volvería, pero como dirigente, aseguró que aún no sabe qué hará cuando se retire, pero es una opción.

La verdad no sé qué quiero hacer cuando me retire, pero no le cierro la puerta, porque al final uno quiere que lo que hace mejore (...) A veces la gente preparada para este tipo de cosas no se mete en la Federación porque sabe cómo se manejan las cosas… De entrenadora no hay forma”, finalizó.