Vacaciones en Miami: Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se lucen en un yate [FOTOS]

En medio de su recuperación del tobillo, el astro mundial Lionel Messi disfruta de unos días de vacaciones junto a sus hijos y con Antonela Roccuzzo, con quien conforma una de las parejas más sólidas del fútbol mundial.

El campeón de la Copa América 2024 y jugador de Inter Miami, atraviesa una gran momento en su relación con Roccuzzo, quien publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram que son la sensación en las redes, especialmente en Argentina.

"Qué bueno verlos tan bien disfrutando", "Anto cómo está Messi, ya está mejor de su pie?" y "Hermosos los dos", fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.

En las imágenes se aprecia a Messi junto a Antonela en un yate en las playas de Miami. También aparecen junto a Luis Suárez y su esposa, Sofía Balbi. El 'Pistolero' ya se reintegró a los entrenamientos de Inter a diferencia de Messi, que está alejado de las canchas desde el choque contra Colombia por la final de la Copa América.

Messi y Suárez, bajas confirmadas en el All Star de la MLS

Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, delanteros del Inter Miami, no participarán este miércoles en el All Star de la MLS estadounidense, según informó la liga estadounidense.



Messi arrastra problemas en los ligamentos del tobillo derecho sufridos en la final de la Copa América con Argentina y no consiguió recuperarse a tiempo. Todavía no hay una fecha establecida para su regreso al terreno de juego.